Lisandro Martínez foi punido pelo Manchester United por sua entrevista contundente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, segundo a BBC. O argentino recebeu uma multa e seu futuro no clube é bastante incerto. Na quinta-feira, Martínez foi chamado para uma conversa com o técnico Michael Carrick. Depois disso, o ex-jogador do Ajax pediu desculpas publicamente.

Após a partida contra o Atlético de Madrid, Martínez criticou principalmente o diretor técnico Jason Wilcox, que, segundo ele, não havia reforçado suficientemente o elenco durante a janela de transferências do verão. "Tivemos um desempenho fantástico na temporada passada e agora esperamos mais da direção do clube", disse ele na ocasião à Amazon Prime.

"Contratações que disputem posições, porque muitas outras equipes também estão trazendo muitos jogadores", acrescentou Martínez. Em uma primeira declaração, o zagueiro afirmou que havia falado movido pela raiva e pela frustração e que suas palavras refletiam sua ambição de disputar os principais títulos com o Manchester United.

Martínez também já conversou com Carrick e a diretoria do clube. "Hoje me reuni com a direção do clube e com o técnico. Foi uma conversa muito positiva, na qual pudemos trocar ideias e falar abertamente sobre o que aconteceu após a partida", escreveu.

"Todos sabem que sou uma pessoa apaixonada e que vivo o futebol com muita intensidade", prosseguiu o zagueiro. "A frustração pela derrota me levou a expressar meus sentimentos em um momento e em um lugar que talvez não fossem os adequados, e por isso quero pedir desculpas."

Martínez também reconheceu que suas declarações não contribuíram para a união no Manchester United. "Nosso clube está em sua melhor forma quando estamos todos unidos, e percebo que minhas palavras naquele momento não contribuíram para isso", afirmou o zagueiro.

Martínez ressaltou ainda que está convencido de que todos no clube buscam o mesmo objetivo. "Sei que todos no Manchester United estão fazendo o possível para concretizar nossa ambição conjunta: alcançar os sucessos que este clube e seus torcedores merecem."

Com o pedido de desculpas, Martínez quer deixar definitivamente para trás a inquietação causada pelo episódio. "Agora que essa situação ficou para trás, estamos totalmente concentrados em vencer juntos", concluiu o zagueiro.