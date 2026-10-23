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O Manchester United teria tomado uma decisão definitiva sobre possíveis medidas disciplinares contra o capitão Bruno Fernandes após sua entrevista contundente depois da partida. O meio-campista português não mediu palavras ao avaliar a abordagem tática de Michael Carrick depois que o Manchester United foi humilhado pelo Como na Champions League.

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Escapa da punição

Apesar de ter questionado abertamente o esquema tático da equipe durante uma entrevista à televisão, Fernandes continuará como capitão e não sofrerá sanções. Segundo o Mirror Football, a diretoria do Manchester United decidiu não punir o jogador.

O clube reconheceu a frustração evidente do meio-campista depois que o United sofreu um gol nos primeiros dois minutos de uma péssima derrota por 4 a 1 em competição europeia. Embora haja insatisfação interna pelo fato de ele ter feito as críticas publicamente, os dirigentes admitem que os ânimos estavam exaltados e entendem o motivo de sua irritação.

Críticas às instruções da comissão técnica

Getty Images

Ao falar após o apito final, Fernandes traçou um quadro desanimador do desempenho do elenco. “Não é a primeira vez que começamos mal, e eles marcaram muito cedo”, afirmou. “Não pressionamos muito quem estava com a bola, não nos movimentamos bem com ela e poucas coisas deram certo para nós.

“Sofrer um gol cedo faz com que entremos no jogo com um sentimento de derrota. É difícil sair disso, tentar ser corajoso, ter a bola e fazer alguma coisa acontecer.

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“Se não conseguirmos fazer isso, será muito difícil sair dessa situação.”

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Em seguida, Fernandes direcionou as críticas às instruções defensivas da comissão técnica. “É uma decisão da comissão técnica não fazer marcação individual sob pressão e, às vezes, deixar espaço atrás para tentar recuperar a bola, esperando por eles. Mas, às vezes, quando você dá espaço a essas equipes, elas ganham confiança”, explicou. O comentarista Jamie Carragher condenou duramente as declarações e classificou o desabafo como “vergonhoso”.

Um contraste marcante nas punições

A postura branda em relação a Fernandes contrasta fortemente com decisões disciplinares recentes do clube. Lisandro Martinez recebeu uma multa recentemente e foi obrigado a pedir desculpas publicamente por criticar o diretor de futebol Jason Wilcox e a diretoria após uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid.

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Já Carrick rejeitou firmemente a avaliação de seu capitão. “Na verdade, fizemos pressão parcialmente individual no segundo tempo e sofremos um gol a partir disso”, rebateu o técnico. “E há uma questão que vale para qualquer esquema, qualquer tática: se você não corre, não corre para a frente e não corre para trás, não vai vencer.”

Futuro do técnico segue indefinido





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Apesar da intensa pressão, Carrick ganhou uma sobrevida temporária. Segundo relatos, o técnico de 45 anos seguirá no comando da equipe para o confronto de domingo contra o Bournemouth de Marco Rose.

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No entanto, a diretoria do clube avalia ativamente suas opções.Há relatos de que Julian Nagelsmann surgiu como o principal candidato para assumir o cargo caso haja uma troca de técnico. O ex-técnico do Bayern de Munique e da Alemanha está sem clube e estaria aberto a assumir o comando em Manchester.