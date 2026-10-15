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ManUnitedGetty
Alice Kopp
Traduzido por

Manchester United, todas as informações sobre as transmissões em um só lugar: quem exibe os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e por streaming?

Manchester United

Onde serão transmitidos ao vivo os jogos do Manchester United na Premier League e nas copas nacionais? Saiba aqui!

O Manchester United é daqueles clubes em que até uma partida comum do campeonato pode ganhar ares de grande evento: Old Trafford, refletores acesos e, de repente, todo mundo está falando do jogo. Mas quem quiser acompanhar a temporada inteira precisa se organizar para saber onde assistir. As transmissões dependem bastante da competição, por isso vale conferir este breve resumo.

Manchester United: onde assistir aos jogos dos Red Devils ao vivo na TV e por streaming?

Leeds x Manchester United
Disney+

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United na Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Community Shield: onde assistir na TV e por streaming

Na Alemanha, quem quer assistir à Premier League praticamente acaba no Sky: todos os jogos são transmitidos ao vivo, seja individualmente, seja em uma transmissão simultânea, dependendo da quantidade de partidas na rodada. Todos os jogos do Manchester United estão incluídos. E, se assistir pela TV não for uma opção, é possível acompanhar pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde a temporada 2025/26, o Sky também incluiu a Carabao Cup em seu pacote de competições inglesas. Em outras palavras: quando o Manchester United jogar a Copa da Liga, a transmissão ao vivo também estará lá. Assim, vocês não precisam alternar entre diferentes serviços.

Na Alemanha, o DAZN é a única opção para assistir à FA Cup e à FA Community Shield, já que detém os direitos exclusivos. Quando o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo por streaming.

Próximas partidas
LEE

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Premier League

18 de out. de 2026

MUN

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United: cobertura em tempo real do SPOX

O SPOX também acompanha jogos selecionados do United em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhum lance importante, é só acessar. Os links para as coberturas serão publicados aqui pouco antes do início das partidas.

Manchester United: ficha do clube

Fundação1878
Títulos do Campeonato Inglês20
Títulos da FA Cup13
Títulos da Champions League3
Recordista de jogosRyan Giggs (963 jogos oficiais)

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