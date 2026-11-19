O Manchester United é daqueles clubes capazes de transformar até um jogo comum da liga em um grande acontecimento: Old Trafford, refletores acesos e, de repente, todo mundo tem algo a dizer. Mas quem quiser acompanhar a temporada inteira precisa se organizar em meio aos direitos de transmissão. Como as transmissões variam bastante de acordo com a competição, vale conferir este breve resumo.

Manchester United: onde assistir aos jogos dos Red Devils ao vivo na TV e por streaming? Todas as informações sobre as transmissões

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Manchester United na Premier League, na Copa da Liga Inglesa, na Copa da Inglaterra e na Supercopa da Inglaterra: onde assistir na TV e por streaming

Quem quer assistir à Premier League na Alemanha praticamente não tem outra opção além da Sky: todos os jogos são transmitidos ao vivo, às vezes individualmente, às vezes em uma transmissão que acompanha partidas simultâneas, dependendo da programação da rodada. Todos os jogos do Manchester United estão incluídos. E, se assistir pela TV não for uma opção, dá para acompanhar pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde a temporada 2025/26, a Sky ampliou seu pacote de futebol inglês para incluir também a Copa da Liga Inglesa. Em outras palavras: quando o Manchester United disputar a competição, os jogos também serão transmitidos ao vivo por lá. Assim, vocês não precisarão alternar entre diferentes serviços.

Na Alemanha, para assistir à Copa da Inglaterra e à Supercopa da Inglaterra, a opção é o DAZN, que detém os direitos exclusivos. Quando o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo por streaming.

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 MUN

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Manchester United: acompanhe pelo tempo real do SPOX

O SPOX também acompanha jogos selecionados do United em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhum lance importante, é só acessar. Publicaremos aqui os links para as coberturas pouco antes de a bola rolar.

Manchester United: ficha do clube