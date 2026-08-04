Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no streaming?

O Manchester United é um daqueles clubes em que até um jogo de liga totalmente normal pode de repente ganhar cara de grande evento: Old Trafford, refletores acesos, e pronto, todo mundo está falando disso. Mas quem quiser acompanhar a temporada inteira de verdade precisa de um pouco de organização na selva dos direitos de transmissão. As exibições dependem muito da competição, por isso vale a pena este breve panorama aqui.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no streaming?

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Manchester United na Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Community Shield na TV e no streaming

Quem quiser assistir à Premier League na Alemanha praticamente acaba automaticamente na Sky: lá, todos os jogos são transmitidos ao vivo, às vezes como partida individual, às vezes em formato de conferência, dependendo de quão cheia estiver a rodada. O Manchester United está totalmente incluído. E, se a TV não for uma opção no momento, o streaming funciona pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde 2025/26, a Sky ampliou o pacote da Inglaterra com a inclusão da Carabao Cup. Em termos simples: quando o Manchester United jogar a Copa da Liga, vocês também encontrarão a transmissão ao vivo por lá. Ou seja, não haverá vai e vem entre diferentes provedores para vocês.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, na Alemanha não há como fugir da DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo no streaming.

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Manchester United, todas as informações sobre transmissão em resumo: tempo real da SPOX

A SPOX também acompanha jogos selecionados do United em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhuma ação importante, é só passar por lá. Aqui vamos listar nossos tempos reais pouco antes do apito inicial.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em resumo: o perfil do clube