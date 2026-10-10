O Manchester United é um clube em que até um jogo absolutamente normal de liga pode de repente ganhar cara de grande evento: Old Trafford, refletores acesos, e pronto, todo mundo entra na conversa. Mas quem quiser acompanhar a temporada inteira de verdade precisa de um pouco de organização na selva dos direitos de transmissão. As exibições dependem muito da competição, por isso vale a pena conferir este breve panorama aqui.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite ao vivo na TV e no livestream os jogos dos Red Devils?

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Manchester United na Premier League, na Carabao Cup, na FA Cup e na Community Shield na TV e no livestream

Quem quiser assistir à Premier League na Alemanha praticamente acaba automaticamente na Sky: lá há todos os jogos ao vivo, às vezes como partida individual, às vezes em formato de conferência, dependendo de quão cheia está a rodada. O Manchester United está incluído por completo. E, caso a televisão não seja uma opção no momento, o streaming funciona pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde 2025/26, a Sky ampliou o pacote da Inglaterra com a adição da Carabao Cup. Em termos simples: se o Manchester United jogar a Copa da Liga, vocês também encontrarão a transmissão ao vivo por lá. Ou seja, não há vai e vem entre diferentes fornecedores para vocês.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, na Alemanha não há como fugir da DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo no streaming.

Próximas partidas MUN Premier League 10:00 BOU Assistir

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Manchester United, todas as informações sobre transmissão em resumo: tempo real da SPOX

A SPOX também acompanha jogos selecionados do United, e isso em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhuma ação importante, é só passar por lá. Aqui vamos listar nossos tempos reais pouco antes do apito inicial.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em resumo: o clube em ficha técnica