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ManUnitedGetty
Alice Kopp
Traduzido por

Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite ao vivo os jogos dos Red Devils na TV e no streaming?

Manchester United

Onde os jogos do Manchester United na Premier League, assim como nas competições nacionais de copa, serão transmitidos ao vivo? Vocês descobrem aqui!

O Manchester United é um clube em que até um jogo absolutamente normal de liga pode, de repente, ganhar cara de grande evento: Old Trafford, refletores acesos, e pronto, todo mundo entra na conversa. Mas, para quem quer acompanhar a temporada inteira de verdade, é preciso um pouco de organização na selva dos direitos de transmissão. As exibições dependem muito da competição, por isso vale este breve panorama aqui.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no livestream?

Manchester United x Bournemouth
Disney+

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United na Premier League, Copa da Liga, FA Cup e Community Shield na TV e no livestream

Quem quer assistir à Premier League na Alemanha acaba, na prática, automaticamente na Sky: lá há todos os jogos ao vivo, às vezes como partida avulsa, às vezes em conferência, dependendo de quão cheia está a rodada. O Manchester United está completamente incluído. E, se a TV não for uma opção no momento, o stream funciona via Sky Go ou WOW.

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Desde 2025/26, a Sky ampliou o pacote da Inglaterra e incluiu também a Copa da Liga. Em termos simples: quando o Manchester United jogar a copa da liga, vocês também encontrarão a transmissão ao vivo por lá. Ou seja, não há vai e vem entre diferentes provedores para vocês.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, na Alemanha não há como fugir da DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United tiver de entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão exibidos ao vivo no streaming.

Próximas partidas
MUN

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Premier League

25 de out. de 2026

BOU

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: tempo real da SPOX

A SPOX também acompanha jogos selecionados do United, e isso em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhum lance importante, basta dar uma passada por lá. Aqui vamos listar nossos tempos reais pouco antes do apito inicial.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o clube em perfil

Fundação1878
Títulos do Campeonato Inglês20
Títulos da FA Cup13
Títulos da Champions League3
Recordista de jogosRyan Giggs (963 jogos oficiais)

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