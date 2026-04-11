Manchester United: todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos dos Red Devils ao vivo pela TV e por streaming?

O Manchester United é um clube em que até mesmo uma partida normal do campeonato pode, de repente, parecer um grande evento – Old Trafford, holofotes e, de uma vez, todo mundo está falando sobre isso. Mas quem quiser acompanhar a temporada inteira precisa de um pouco de clareza na selva dos direitos de transmissão. As transmissões dependem muito da competição, por isso vale a pena dar uma olhada neste breve resumo.

Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e por livestream?

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Manchester United na Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Community Shield na TV e no livestream

Quem quiser assistir à Premier League na Alemanha acaba praticamente automaticamente na Sky: lá, todos os jogos são transmitidos ao vivo, às vezes individualmente, às vezes em conferência, dependendo da lotação da rodada. O Manchester United está totalmente incluído. E caso a TV não seja uma opção no momento, a transmissão funciona pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde a temporada 2025/26, a Sky ampliou o pacote da Inglaterra para incluir também a Carabao Cup. Em resumo: quando o Manchester United disputar a Copa da Liga, você também poderá assistir à transmissão ao vivo por lá – assim, não precisa ficar alternando entre diferentes provedores.

Para a FA Cup e o FA Community Shield, na Alemanha não há como contornar a DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo por streaming.

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Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em resumo: placar ao vivo do SPOX

O SPOX também acompanha jogos selecionados do United, por meio do placar ao vivo. Se você não quiser perder nenhuma jogada importante, basta dar uma olhada. Aqui, listaremos nossos placares pouco antes do início da partida.

Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em resumo: o clube em resumo