Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
ManUnitedGetty
Alice Kopp

Traduzido por

Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no streaming?

Manchester United

Onde os jogos do Manchester United na Premier League e nas competições nacionais de copa serão transmitidos ao vivo? Vocês descobrem aqui!

O Manchester United é um clube em que até um jogo absolutamente normal de liga pode de repente ganhar cara de grande evento: Old Trafford, refletores acesos e, pronto, todo mundo está falando disso. Mas quem quiser acompanhar a temporada por completo precisa de um pouco de organização na selva dos direitos de transmissão. As transmissões dependem muito da competição, por isso vale a pena este breve panorama.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no streaming?

Hull x Manchester United
Disney+

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United na Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Community Shield na TV e no streaming

Quem quiser assistir à Premier League na Alemanha acaba praticamente automaticamente na Sky: lá, todos os jogos passam ao vivo, às vezes como partida individual, às vezes em conferência, dependendo de quão cheia estiver a rodada. O Manchester United está incluído por completo. E, se a TV não for uma opção no momento, o streaming funciona via Sky Go ou WOW.

logo Assine agora Premier League, Copa da Alemanha e muito mais a partir de 24,99 euros/mês

Desde 2025/26, a Sky ampliou o pacote da Inglaterra com a adição da Carabao Cup. Em termos simples: se o Manchester United jogar a Copa da Liga, vocês também encontrarão a transmissão ao vivo por lá, ou seja, não há vai e vem entre diferentes plataformas.

Para a FA Cup e o FA Community Shield, na Alemanha não há como fugir da DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo no streaming.

Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE

logo Encontre a assinatura DAZN ideal FA Cup, Community Shield e mais ao vivo

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: tempo real da SPOX

A SPOX também acompanha jogos selecionados do United, com tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhuma ação importante, é só passar por lá. Aqui vamos listar nossos tempos reais pouco antes do apito inicial.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o perfil do clube

Fundação1878
Títulos do Campeonato Inglês20
Títulos da FA Cup13
Títulos da Champions League3
Recordista de jogosRyan Giggs (963 jogos oficiais)
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google