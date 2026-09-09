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ManUnitedGetty
Alice Kopp

Traduzido por

Manchester United, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e em livestream?

Manchester United

Onde os jogos do Manchester United na Premier League e nas competições nacionais de copa são transmitidos ao vivo? Você confere aqui!

O Manchester United é um daqueles clubes em que até um jogo absolutamente normal de liga pode, de repente, parecer um grande evento: Old Trafford, refletores acesos, e pronto, todo mundo entra no assunto. Mas quem quiser acompanhar a temporada completa de verdade precisa de um pouco de organização na selva dos direitos de transmissão. As transmissões dependem muito da competição, por isso vale a pena conferir este breve panorama aqui.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no livestream?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United na Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Community Shield na TV e no livestream

Quem quiser assistir à Premier League na Alemanha acaba praticamente de forma automática na Sky: lá, todos os jogos são exibidos ao vivo, às vezes como partida avulsa, às vezes em conferência, dependendo de quão cheia está a rodada. O Manchester United está incluído por completo. E, caso a TV não seja uma opção no momento, o streaming funciona pelo Sky Go ou pelo WOW.

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Desde 2025/26, a Sky ampliou o pacote da Inglaterra com a inclusão da Carabao Cup. Em termos bem simples: quando o Manchester United jogar a Copa da Liga, vocês também encontrarão a transmissão ao vivo por lá — ou seja, não haverá vai e vem entre diferentes fornecedores para vocês.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, na Alemanha não há como fugir da DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão exibidos ao vivo no streaming.

Carabao Cup
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brighton crest
Brighton
BHA

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: tempo real da SPOX

A SPOX também acompanha jogos selecionados do United, e isso em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhuma ação importante, é só passar por lá. Aqui vamos listar nossos tempos reais pouco antes do apito inicial.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o clube em resumo

Fundação1878
Títulos do Campeonato Inglês20
Títulos da FA Cup13
Títulos da Champions League3
Recordista de jogosRyan Giggs (963 jogos oficiais)
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