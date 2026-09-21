O Manchester United é um clube em que até um jogo absolutamente normal de liga pode, de repente, ganhar cara de grande evento: Old Trafford, refletores acesos, e pronto, todo mundo entra na conversa. Mas, para quem quer acompanhar a temporada realmente por completo, é preciso ter um pouco de ordem na selva dos direitos de transmissão. As exibições dependem muito da competição, por isso vale a pena conferir este breve panorama.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Red Devils ao vivo na TV e no streaming?

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Manchester United na Premier League, na Carabao Cup, na FA Cup e na Community Shield na TV e no streaming

Quem quer assistir à Premier League na Alemanha acaba, na prática, automaticamente na Sky: lá há todos os jogos ao vivo, às vezes como partida avulsa, às vezes em conferência, dependendo de quão cheia está a rodada. O Manchester United está incluído por completo. E, caso a televisão não seja uma opção no momento, o streaming funciona via Sky Go ou via WOW.

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Desde 2025/26, a Sky também ampliou o pacote da Inglaterra com a Carabao Cup. Em termos simples, isso significa: se o Manchester United jogar a Copa da Liga, vocês também encontrarão a transmissão ao vivo por lá. Ou seja, não há vaivém entre diferentes plataformas para vocês.

Para a FA Cup e a FA Community Shield, na Alemanha não há como fugir da DAZN, que detém os direitos exclusivos. Assim que o Manchester United entrar em campo em uma dessas duas competições, os jogos serão transmitidos ao vivo no streaming.

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Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: tempo real da SPOX

A SPOX também acompanha jogos selecionados do United em tempo real. Se vocês não quiserem perder nenhuma jogada importante, é só passar por lá. Aqui, vamos listar nossos tempos reais pouco antes do apito inicial.

Manchester United, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: o clube em ficha técnica