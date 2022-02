Manchester United tem três alvos para reforçar o meio-campo, diz jornal

Sem que a temporada 2021/22 tenha rendido o esperado, o Manchester United - que tem apenas chances remotas de título na Premier League e já foi eliminado da Copa da Inglaterra -, já vai começando a pensar no que vem pela frente. Correndo o risco de perder jogadores, os Red Devils já estão olhando para o mercado em busca de reforços, especialmente para o meio de campo.

Mesmo com contratações importantes, como Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e outros, o Manchester United não está vivendo a temporada que pretendia. Apesar de seguir vivo na Liga dos Campeões, o time, que já perdeu um técnico ao longo da atual campanha, está ocupando a quarta colocação na Premier League e vê as chances de título ficando cada vez menores - além de já ter sido eliminado na Copa da Inglaterra para o Middlesbrough.

Assim, o foco está mais no que virá pela frente, ou seja, na próxima temporada. O clube, segundo o jornal inglês The Sun, está planejando uma reformulação, principalmente para o meio de campo, onde deve perder Paul Pogba, e já tem três nomes no radar.

Declan Rice, do West Ham, Kalvin Phillips, do Leeds United, e Amadou Haidara, do RB Leipzig, já estariam sendo monitorados pelo United, segundo a publicação. Dos três, o primeiro é visto com o investimento mais caro, uma vez que o clube pede 100 milhões de libras (cerca de R$ 720 milhões na cotação atual) para negociar o volante de 23 anos, que já tem passagem pela seleção inglesa. Enquanto isso, Phillips, que também já foi convocado para defender a seleção da Inglaterra, tem se destacado na equipe de Marcelo Bielsa, e Haidara, do Leipzig, é visto como o nome predileto de Rangnick, que já tentou sua contratação antes.

No entanto, mesmo com o aval de Ralf Rangnick, atual treinador dos Red Devils, que assumirá o cargo de consultor a partir da próxima temporada, a intenção do United é não fazer nenhum investimento antes de conversar com o futuro técnico da equipe.