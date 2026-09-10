O Manchester United começou a temporada da Liga dos Campeões com uma vitória convincente. Em Old Trafford, a equipe do técnico Michael Carrick não teve dificuldade contra o FK Sabah, que foi atropelado por 4 a 0.

O Manchester United até começou com dificuldades, mas, pouco antes da meia hora, abriu o placar. Um cruzamento de Patrick Dorgu foi desviado com atenção no primeiro pau por Matheus Cunha: 1 a 0. Mesmo assim, o time da casa precisou seguir atento, porque o Sabah também levou perigo em alguns momentos. Joy-Lance Mickels, por exemplo, esteve perto do empate em uma cabeçada.

Ainda assim, o United tomou conta da partida de vez antes do intervalo. Youri Tielemans deu sua primeira assistência para seu novo clube ao ajeitar a bola de primeira, já girando, para Bruno Fernandes. O capitão finalizou com categoria para fazer 2 a 0.

Não parou por aí. Pouco antes do intervalo, Benjamin Sesko fez até o 3 a 0. Ele foi lançado por Bryan Mbeumo cara a cara com o goleiro, driblou o arqueiro e depois empurrou a bola para o gol vazio.

Assim, não havia motivo para preocupação para os ingleses, que no segundo tempo deixaram de acelerar de verdade. O reserva Joshua Zirkzee, porém, deu nova vida ao jogo, e isso levou ao 4 a 0 aos 68 minutos.

O holandês chutou de calcanhar em direção ao gol, e o goleiro Stas Pokatilov ficou completamente sem reação. A bola acabou parada em cima da linha, o que deu a Lisandro Martínez a chance de dar o toque final.

Nos minutos finais, pouco mais aconteceu. O United pareceu satisfeito com o 4 a 0, e o Sabah não teve forças para mudar o placar. Orphe Mbina ainda ficou muito perto do gol de honra, mas cabeceou por cima, por muito pouco.