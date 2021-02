Manchester United x Southampton: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), pela 22ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester United recebe o Southampton nesta terça-feira (2), a partir das 17h15 (de Brasília), em Old Trafford, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Southampton DATA Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils buscam retomar a liderança do inglês / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de dois empates e uma derrota, o Manchester United viu o rival Manchester City assumir a liderança da Premier League, e agora entra em campo buscando os três pontos para tentar retomar a ponta.

Para o duelo, o técnico Solskjaer não contará com Phil Jones e Marcos Rojo, enquanto Scott McTominay é tratado como dúvida.

Já o Southampton, com três derrotas seguidas no Campeonato Inglês, segue sem contar com Mohammed Salisu , Nathan Tella , Michael Obafemi e William Smallbone, lesionados.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Pogba, Fernandes, Rashford; Martial.

Provável escalação do Southampton: McCarthy; Valery, Bednarek, Stephens, Bertrand; Walcott, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong; Adams, Ings.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 2 Sheffield United Premier League 27 de janeiro de 2021 Arsenal 0 x 0 Manchester United Premier League 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Everton Premier League 6 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Manchester United x West Ham FA Cup 9 de fevereiro de 2021 16h30 (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 1 x 3 Arsenal Premier League 26 de janeiro de 2021 Southampton 0 x 1 Aston Villa Premier League 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas