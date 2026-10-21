Manchester United sofre novo pesadelo com lesão! Benjamin Sesko pode ficar quatro meses afastado, enquanto Michael Carrick acompanha com apreensão a recuperação do atacante

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O Manchester United foi abalado pela notícia de que o atacante Benjamin Sesko pode ficar afastado por até quatro meses após um revés significativo em sua recuperação de uma lesão. O jogador da seleção da Eslovênia, que se tornou peça central do ataque em Old Trafford, agora corre contra o tempo para voltar a jogar antes da primavera.

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Carrick enfrenta crise no ataque

As opções ofensivas do Manchester United sofreram um duro golpe com a divulgação de informações de que Benjamin Sesko pode ficar indisponível até o próximo ano. O atacante de 23 anos já está afastado há cinco semanas por causa de uma nova complicação, que, segundo se entende, é totalmente distinta da lesão na canela que o incomodou por seis meses no início da temporada.

Segundo o The Sun, a equipe médica do centro de treinamento do clube em Carrington tem realizado exames intensivos para determinar a extensão total da lesão. Os primeiros indícios são motivo de grande preocupação para a comissão técnica de Michael Carrick.





Carrick aguarda definição sobre o retorno do atacante

O atacante tem sido peça fundamental do elenco do United desde sua chegada, mas esse novo problema indica que será necessário um longo período de recuperação. Embora pessoas próximas ao jogador continuem otimistas quanto à possibilidade de ele voltar antes de fevereiro, o clube se prepara para o pior cenário: uma ausência de quatro meses. Carrick comentou a situação durante uma conversa com a imprensa e reconheceu a incerteza sobre as condições físicas do atacante. “Esperamos ter um panorama claro muito em breve”, disse o técnico do United ao The Sun. “Não estou tentando adiar isso. Espero que, na próxima vez em que conversarmos, talvez não amanhã, mas até o fim da semana, tenhamos algo um pouco mais claro. Há um trabalho em andamento neste momento, então vamos ver o que resulta disso.”

Manchester United intensifica planos de contratação em meio à seca de gols

O momento da lesão é particularmente difícil para o Manchester United, que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade na hora de marcar. A decisão do clube de não contratar um centroavante reserva de ofício durante a janela de transferências do verão agora é alvo de questionamentos, especialmente porque não conseguiu viabilizar a saída de Joshua Zirkzee.

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Embora o Everton tenha feito uma tentativa de última hora para contratar o jogador da seleção dos Países Baixos no último dia da janela, dirigentes do United barraram a transferência para garantir que o elenco mantivesse opções suficientes. No entanto, Zirkzee tem tido dificuldade para conquistar a confiança de Carrick e foi titular em apenas um dos últimos 27 jogos sob o comando da atual comissão técnica.

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Com a possibilidade de Sesko ficar indisponível pelo restante do ano, aumenta a pressão sobre o departamento de contratações para identificar alvos para a janela de janeiro. O clube investiu pesado no setor ofensivo nos últimos dois anos: autorizou gastos que somam 108,5 milhões de libras com Zirkzee e Rasmus Hojlund antes de contratar Sesko por mais de 73 milhões de libras. Apesar dessas despesas significativas, o elenco atual parece ter poucas opções, e Bryan Mbeumo frequentemente precisa atuar improvisado como centroavante. Mbeumo tem produzido nessa função e divide atualmente a artilharia do clube, mas a falta de um camisa 9 de ofício é um problema tático cada vez maior para o técnico.

Soluções internas e o caminho para a recuperação

Enquanto o United tenta lidar com um calendário apertado, que inclui confrontos decisivos pela Premier League e compromissos europeus, a ausência da presença física de Sesko será bastante sentida. Em sua temporada de estreia em Old Trafford, o ex-jogador do RB Leipzig mostrou seu valor ao marcar 12 gols, que garantiram diretamente 14 pontos à equipe no campeonato. Sem sua capacidade de finalização, o Manchester United sofreu recentemente uma queda de rendimento, evidenciada pelo frustrante empate em 1 a 1 com o rival Leeds United, que ampliou para seis jogos sua sequência sem vitórias em todas as competições.