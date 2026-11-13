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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, recusou uma segunda proposta de contrato, com condições melhores, e as negociações sobre seu futuro em Old Trafford encontraram um obstáculo. O meio-campista de 32 anos segue insatisfeito com o salário proposto e a duração do contrato, depois de também ter rejeitado uma oferta inicial durante o verão.

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Capitão português rejeita nova proposta de renovação

Segundo o The Athletic, Fernandes segue em negociações com a direção após rejeitar a mais recente tentativa do clube de renovar seu contrato, que termina em junho de 2027. Nas condições atuais, o jogador da seleção portuguesa poderá negociar um pré-contrato com clubes do exterior a partir de janeiro. O United, porém, quer manter seu principal jogador e tem a opção de prorrogar o vínculo por 12 meses, o que impediria qualquer investida na janela de inverno caso ela seja acionada.

Prêmios individuais contrastam com temporada difícil

A reportagem afirma que o meia, que assinou sua última renovação em 2024, avalia cuidadosamente suas opções após despertar forte interesse do Al Hilal, da Arábia Saudita, em maio de 2025, além de receber uma proposta de € 20 milhões (£ 17,1 milhões/$ 23,2 milhões) por ano do Galatasaray em agosto. Embora seu contrato tivesse uma cláusula de rescisão de € 65 milhões para clubes estrangeiros no início deste verão, o Manchester United se recusou a considerar uma venda depois que o prazo para acioná-la terminou.

Apesar de ainda ser considerado pela maioria em Carrington o destaque do elenco, após conquistar o prêmio de Jogador do Ano da FWA em maio e o de Jogador do Ano da PFA em agosto, graças a um recorde de 21 assistências na Premier League na temporada passada, seu rendimento caiu nesta temporada. À exceção do hat-trick marcado contra o Ipswich Town na única vitória de sua equipe no campeonato até agora, o meia tem tido dificuldades para repetir aquele desempenho.

Controle de gastos salariais dificulta renovação

Chegar a um acordo exige um equilíbrio delicado, semelhante ao que o Liverpool buscou na renovação de Mohamed Salah no início de 2025. Embora o veterano saiba que seu próximo contrato será a última grande oportunidade de ganhos de sua carreira, a gestão de Sir Jim Ratcliffe tenta reduzir a folha salarial do clube.

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Em campo, o capitão demonstrou frustração durante uma temporada turbulenta. Ele criticou a decisão da comissão técnica de adotar uma postura recuada na derrota por 4 a 1 para o Como, pela Champions League, antes de esclarecer que não pretendia acirrar a situação. Michael Carrick o deixou fora da equipe titular na derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, mas os dois se entenderam depois. O meia marcou a saída do ex-auxiliar de Ole Gunnar Solskjaer no Instagram com uma foto dos dois apertando as mãos e a legenda: “Obrigado por tudo, chefe.”

Futuro técnico admira o principal criador da equipe

Novas conversas entre as partes são esperadas agora, enquanto o United se prepara para anunciar Mauricio Pochettino como seu novo técnico. O treinador argentino admira Fernandes há muito tempo e já havia tentado contratá-lo para o Tottenham Hotspur em 2019. Trabalhar com um técnico que quis contratá-lo anteriormente pode ser decisivo enquanto o clube busca acertar os termos da renovação.