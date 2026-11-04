Virada na Champions League é ofuscada por lesão
O Manchester United conquistou uma vitória sensacional por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, mas o triunfo teve um custo significativo. Carrick confirmou que o meio-campista Baleba sofreu uma lesão na parte posterior da coxa durante o confronto emocionante em Old Trafford.
O jogador da seleção de Camarões havia começado a partida ao lado de Kobbie Mainoo. A dupla de meio-campo mostrou muita energia e qualidade técnica com a bola antes de Baleba se machucar no início do segundo tempo. Ele avançou até uma posição perigosa e parecia prestes a marcar ou criar um gol. No entanto, parou bruscamente, com dores visíveis, e precisou deixar a partida enquanto o Manchester United perdia por 2 a 0.
Carrick faz avaliação inicial pessimista
Ver Baleba deixar o campo visivelmente abalado foi um momento difícil para a torcida da casa. Apesar da decepção inicial, o público em Old Trafford aplaudiu o meio-campista lesionado enquanto ele caminhava pela lateral do campo. Após a virada por 3 a 2, Carrick deu uma atualização pouco animadora sobre o jovem jogador. O técnico do Manchester United admitiu que os primeiros sinais indicam que ele ficará afastado.
“Ainda não tenho mais informações sobre Carlos neste momento, mas é uma lesão na parte posterior da coxa”, afirmou Carrick em sua entrevista coletiva após o jogo. “Teremos de avaliar a situação, mas, inicialmente, não parece nada bom.”
Tielemans corresponde quando é chamado
Após a saída prematura de Baleba, Youri Tielemans foi chamado para ocupar seu lugar no meio-campo. O jogador da seleção da Bélgica correspondeu, com uma excelente atuação que ajudou a construir uma grande virada.
Tópicos relacionados
Tielemans trouxe ao time a calma de que precisava, permitindo ao Manchester United retomar o controle da partida e garantir os três pontos. Carrick fez questão de elogiar a contribuição decisiva do substituto para a importante vitória europeia.
“Achei que Youri entrou em campo e mostrou quem é, sua personalidade e seu caráter ao chegar ao time”, acrescentou Carrick. “Ele é uma pessoa extraordinária. Adoro tê-lo por perto por tudo o que oferece.”
Manchester United tem confronto com o Aston Villa pela frente
O Manchester United precisará avaliar rapidamente a gravidade da lesão de Baleba na parte posterior da coxa nos próximos dias. A equipe médica fará exames para determinar exatamente por quanto tempo o combativo meio-campista ficará indisponível.
Enquanto isso, o time de Carrick precisa voltar suas atenções ao campeonato nacional. O Manchester United enfrentará o Aston Villa pela Premier League neste domingo.