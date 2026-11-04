Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, confirmou que Carlos Baleba sofreu uma lesão na parte posterior da coxa durante a emocionante vitória sobre a Roma pela Champions League. O jogador da seleção de Camarões parou com sinais evidentes de dor no início do segundo tempo, ofuscando uma vitória de virada que, fora isso, foi espetacular em Old Trafford.

Publicidade

Virada na Champions League é ofuscada por lesão

O Manchester United conquistou uma vitória sensacional por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, mas o triunfo teve um custo significativo. Carrick confirmou que o meio-campista Baleba sofreu uma lesão na parte posterior da coxa durante o confronto emocionante em Old Trafford.

O jogador da seleção de Camarões havia começado a partida ao lado de Kobbie Mainoo. A dupla de meio-campo mostrou muita energia e qualidade técnica com a bola antes de Baleba se machucar no início do segundo tempo. Ele avançou até uma posição perigosa e parecia prestes a marcar ou criar um gol. No entanto, parou bruscamente, com dores visíveis, e precisou deixar a partida enquanto o Manchester United perdia por 2 a 0.

Carrick faz avaliação inicial pessimista

Ver Baleba deixar o campo visivelmente abalado foi um momento difícil para a torcida da casa. Apesar da decepção inicial, o público em Old Trafford aplaudiu o meio-campista lesionado enquanto ele caminhava pela lateral do campo. Após a virada por 3 a 2, Carrick deu uma atualização pouco animadora sobre o jovem jogador. O técnico do Manchester United admitiu que os primeiros sinais indicam que ele ficará afastado.

“Ainda não tenho mais informações sobre Carlos neste momento, mas é uma lesão na parte posterior da coxa”, afirmou Carrick em sua entrevista coletiva após o jogo. “Teremos de avaliar a situação, mas, inicialmente, não parece nada bom.”

Publicidade Publicidade

Tielemans corresponde quando é chamado

Após a saída prematura de Baleba, Youri Tielemans foi chamado para ocupar seu lugar no meio-campo. O jogador da seleção da Bélgica correspondeu, com uma excelente atuação que ajudou a construir uma grande virada.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Tielemans trouxe ao time a calma de que precisava, permitindo ao Manchester United retomar o controle da partida e garantir os três pontos. Carrick fez questão de elogiar a contribuição decisiva do substituto para a importante vitória europeia.

“Achei que Youri entrou em campo e mostrou quem é, sua personalidade e seu caráter ao chegar ao time”, acrescentou Carrick. “Ele é uma pessoa extraordinária. Adoro tê-lo por perto por tudo o que oferece.”

Publicidade

Manchester United tem confronto com o Aston Villa pela frente

O Manchester United precisará avaliar rapidamente a gravidade da lesão de Baleba na parte posterior da coxa nos próximos dias. A equipe médica fará exames para determinar exatamente por quanto tempo o combativo meio-campista ficará indisponível.

Enquanto isso, o time de Carrick precisa voltar suas atenções ao campeonato nacional. O Manchester United enfrentará o Aston Villa pela Premier League neste domingo.