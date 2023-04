Manchester United x Sevilla ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13) pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Sevilla se enfrentam na tarde desta quinta-feira (12), no Old Trafford, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Manchester United chega para o duelo após eliminar Betis e Barcelona nos duelos anteriores. Os Red Devils estão com o departamento médico cheio. Porém, a equipe conta com os retornos de Casemiro e Eriksen.

Do outro lado, o Sevilla passou por Fernerbahçe e PSG. O time espanhol não poderá contar com Joan Jordan, Jesus Manuel Corona e Pape Cheikh, todos lesionados.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, L Martinez, Malacia; Casemiro, McTominay, Fernandes; Antony, Martial, Sancho.

Sevilla: Bono; Montiel, Bade, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri.

Desfalques

Manchester United

Marcus Rashford, Luke Shaw, Donny van de Beek, Tom Heaton e Alejandro Garnacho estão no departamento médico.

Sevilla

Joan Jordan, Jesus Manuel Corona e Pape Cheikh estão no departamento médico.

Quando é?