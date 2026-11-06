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O Manchester United se prepara para um confronto judicial de alto risco com o Real Madrid, enquanto a jovem promessa JJ Gabriel se aproxima de uma saída de Old Trafford. O jogador de 16 anos teria acertado sua ida para o gigante espanhol após, na prática, romper os laços com o clube da Premier League em um momento anterior desta temporada.

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United se frustra com ausência não autorizada de jovem promessa

Gabriel surpreendeu a cúpula do Old Trafford em setembro ao pedir formalmente uma transferência. Desde então, o jogador de 16 anos não voltou a atuar pelo clube e cortou completamente a comunicação, ignorando várias tentativas de contato de dirigentes do United. Em vez disso, o jovem se mudou para a Espanha e vem mantendo a forma física por conta própria em Castelldefels, Barcelona.

A decisão decorre da crescente impaciência com o que considera uma falta de oportunidades no time principal. Além disso, o atacante estaria preocupado com os rumos do United nas últimas temporadas, o que o levou a concluir que precisa de um novo ambiente para se desenvolver.

Real Madrid lidera disputa por Gabriel

Vários clubes da elite europeia rapidamente demonstraram interesse no promissor atacante. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona manifestaram forte interesse, mas o Real Madrid acabou vencendo a disputa por sua contratação.

Segundo informações da Espanha, o Real Madrid apresentou uma proposta de contrato lucrativo de três anos. A oferta seria superior a 850 mil libras por temporada e foi articulada de perto pela família do jogador e por seu representante, Ali Bharat.

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Para facilitar sua mudança para o continente europeu, Gabriel obteve recentemente um passaporte da União Europeia após completar 16 anos em outubro. No entanto, as negociações formais ainda não começaram, e dirigentes do United não receberam contato direto nem do clube espanhol nem das pessoas próximas ao jogador.

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A disputa por uma compensação justa

Apesar do desejo de Gabriel de sair, o United ainda detém seu registro como jogador e se recusa a perder um dos principais talentos da Europa por uma quantia simbólica. O clube se sente profundamente decepcionado com a conduta do adolescente, especialmente depois de investir pesado em seu desenvolvimento desde sua chegada a Carrington, em 2022.

Pelas regras habituais da Fifa, transferências internacionais de jogadores das categorias de base geram uma compensação por formação pequena, estimada em apenas 100 mil a 300 mil libras. O United argumenta que esse valor está muito abaixo do verdadeiro valor de mercado de Gabriel.

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Por isso, o Manchester United está disposto a levar a questão à Justiça, segundo o Manchester Evening News. O mercado de transferências de jovens se tornou cada vez mais disputado, como mostra a decisão de um tribunal nacional que, no início deste ano, determinou que o Liverpool pagasse 2,8 milhões de libras ao Chelsea por Rio Ngumoha. O United citará precedentes desse tipo para exigir uma quantia adequada.

Uma saída complicada se aproxima

Embora Gabriel pareça destinado ao Bernabéu, uma solução imediata é improvável. A disposição do United para recorrer à Justiça aponta para uma disputa prolongada pela compensação, o que significa que o jogador de 16 anos pode passar um longo período sem atuar antes de sua transferência ser oficialmente autorizada.

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A cúpula do Old Trafford precisa agora decidir se espera um contato formal do Real Madrid ou se inicia os procedimentos legais antes disso para garantir uma compensação adequada pela saída do jogador formado em suas categorias de base.