Manchester United quer recomprar jogador que deixou sair por 30 milhões de euros

Scott McTominay pode retornar à Premier League no próximo verão europeu, segundo informação da Sky Sports. Manchester United e Aston Villa já fizeram consultas no último verão.

McTominay é jogador do Napoli desde o verão de 2024. O clube italiano o contratou do Manchester United por 30 milhões de euros.

Em sua primeira temporada em Nápoles, ele se tornou imediatamente o grande nome da equipe. O meio-campista escocês marcou doze gols e deu seis assistências, tendo assim grande participação no título do clube. Também na temporada passada ele balançou as redes nada menos que dez vezes.

No entanto, McTominay precisou passar por uma cirurgia cardíaca no último verão. Por isso, ele mal entrou em campo nesta temporada.

Próximas partidas MUN Premier League 12:30 TOT

O meio-campista tem contrato em Nápoles até meados de 2028. Isso significa que o clube precisa vendê-lo no próximo verão para ainda conseguir lucrar com ele.

Seu ex-clube, o Manchester United, e também o Aston Villa já fizeram consultas. O próprio jogador está aberto a um retorno à Premier League. Embora uma renovação com o Napoli também ainda não esteja descartada.

Isso, porém, parece ser uma situação difícil, já que o Napoli aparentemente não consegue atender às exigências salariais de McTominay.