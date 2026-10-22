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O Manchester United teria identificado Julian Nagelsmann como principal alvo para suceder Michael Carrick, em meio à pressão que chega ao limite em Old Trafford. O ex-técnico do Bayern de Munique e da Alemanha estaria aberto a trabalhar na Premier League após a sequência desastrosa do Manchester United.

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Desastre na Itália aumenta pressão sobre Carrick

A temporada do Manchester United chegou a um novo fundo do poço na quarta-feira, com uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Como na Champions League. O resultado ampliou para sete jogos a sequência sem vitórias da equipe em todas as competições. O time de Carrick conseguiu apenas duas vitórias em 11 partidas nesta temporada, contra o recém-promovido Ipswich Town e o Sabah, do Azerbaijão.

A dura derrota na Itália levou a diretoria do United a avaliar a situação do comando técnico. Segundo The Telegraph, Nagelsmann despontou como o principal candidato a assumir o cargo em Old Trafford caso haja uma mudança. O treinador de 39 anos está atualmente sem clube e estaria aberto à ideia de assumir o comando em Manchester.

Nagelsmann deixou o comando da seleção da Alemanha em julho, após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo. Ele já conta com um aliado importante na direção do United, por ter trabalhado anteriormente com o diretor de recrutamento do clube, Christopher Vivell, no RB Leipzig.

Insatisfação no vestiário evidencia falhas táticas





Getty Images





As tensões aumentam nos bastidores de Old Trafford. Após a derrocada diante do Como, o capitão Bruno Fernandes questionou publicamente a organização tática da equipe. A frustração reflete preocupações internas: segundo a reportagem, analistas do próprio United teriam apontado uma grave falta de pressão na marcação e de intensidade sob Carrick e seu auxiliar Steve Holland.

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O descontentamento vai além da comissão técnica. Apenas uma semana antes da derrota para o Como, o zagueiro Lisandro Martinez entrou em conflito com o diretor de futebol Jason Wilcox após outra derrota em uma competição europeia, fora de casa, para o Atletico Madrid. O clima nos bastidores retrata um vestiário dividido, em busca urgente de respostas.

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Encontrar um substituto pode ser complicado caso o clube considere opções além de Nagelsmann. Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, tem admiradores em Manchester, mas tirá-lo do Brighton, que vive boa fase, exigiria uma compensação financeira elevada. Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle, é outro nome disponível em análise, enquanto representantes de Antonio Conte sondaram o United. O italiano, porém, não é visto como alguém cujo estilo se encaixe na estrutura esportiva desejada por Sir Jim Ratcliffe.

Carrick pede união em meio a rápida queda

A crise atual representa uma queda acentuada para Carrick, que assinou um novo contrato de dois anos no verão europeu. Ele conquistou o cargo em definitivo depois de estabilizar o elenco e garantir a classificação para a Champions League após a saída de Ruben Amorim. Agora, essas conquistas parecem distantes.

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Apesar da pressão crescente, Carrick segue determinado a reverter a situação. O técnico se dirigiu aos torcedores que viajaram até o Estádio Giuseppe Sinigaglia, sob chuva, para pedir desculpas pela péssima atuação, em cenas que lembraram os últimos dias de Ole Gunnar Solskjaer no cargo, em 2021.

"Não se trata de jogar por mim, mas de jogar por este clube", insistiu Carrick. "É a responsabilidade que vem com o cargo. Sou responsável pelo clube e pelos torcedores. Estou dando o meu melhor, o meu máximo o tempo todo, isso é importante para mim. Minha vida inteira gira em torno disso. Dou, de verdade, tudo o que posso."

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Confronto com o Bournemouth pode ser decisivo





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O confronto de domingo contra o Bournemouth, pela Premier League, em Old Trafford, pode definir o futuro de Carrick no cargo. A expectativa é de um clima hostil, com a revolta dos torcedores voltada atualmente à direção e aos jogadores que não vêm rendendo, mais do que ao próprio técnico.

Conquistar os três pontos não será tarefa fácil. O United não vence o Bournemouth há mais de três anos, e o time de Marco Rose chegará cheio de confiança após conquistar sua primeira vitória no campeonato no fim de semana passado. Outro tropeço pode levar a diretoria do United a encerrar a passagem de Carrick antes da pausa para os jogos de seleções em novembro.