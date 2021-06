Manchester United prepara lista de dispensas; veja quem deixa o clube

Três goleiros estão entre os nomes, inclusive Sergio Romero

O final da temporada 2020-21 chegou e com isso as renovações dos elenco europeus começaram. O Manchester United, por exemplo, já tem uma lista de oito dispensas sendo preparada - e com três goleiros inclusos.

O Manchester United ainda não contratou nenhum jogador para a temporada de 2021-22 -a pesar de já ter nomes no radar -, mas já começou a se desfazer de algumas peças. Ao todo, oito jogadores que serão liberados pelos Red Devils.

Entre os nomes estão três goleiros: Sergio Romero, Joel Pereira e Jacob Carney. O veterano argentino ficou atrás de David De Gea e perdeu ainda mais espaço desde a chegada de Dean Henderson. Desde que chegou ao United em 2015 acumulou 61 jogos, mas na temporada 2020-21 não atuou nenhuma vez.

Além dele, Joel Pereira, da mesma posição, também vai deixar o clube inglês. O goleiro de 24 anos está no United desde as categorias de base - e desde 2015 no time principal. Neste tempo, fez apenas uma partida e passou por seis empréstimos. O outro goleiro liberado é Jacob Carney, que estava emprestado ao Portadown.

Os outros cinco nomes na lista de dispensas do Manchester United são: os zagueiros Lestyn Hughes e Max Taylor e os meio-campistas Mark Helm, Arnau Puigmal e Aliou Traoré.

Juan Mata, aos 33 anos, está em final de contrato. O vínculo que se encerra neste verão europeu, porém, está em tratativas para ser enviado, conforme confirmou o treinador Ole Gunnar Solskjaer.

Conversando possíveis renovações, segundo o próprio clube, também está a dupla de goleiros Lee Grant e Paul Woolston. Os dois contratos também se encerram neste verão europeu, ou seja, no meio do ano, com o encerramento da temporada.

No lado das contratações, o United ainda não fez movimentações oficiais, apesar de ter alguns alvos no mercado. Solskjaer espera ter alguns reforços para a próxima temporada, e quer a chegada de novos jogadores, principalmente, em três posições: zaga, lateral-direita e meio campo.

Além disso, Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segue como um desejo de contratação dos Reds. O jogador de 21 anos é prioridade para o United, que, segundo parte da imprensa, está confiante na negociação.