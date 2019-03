"Manchester United precisa gastar R$ 1,25 bilhão na janela", diz ídolo

Ex jogador do Manchester United, Gary Neville fala sobre a necessidade de melhora no elenco dos Red Devils

O Manchester United precisará entregar a Ole Gunnar Solskjaer um cofre de 250 milhões de libras (325 milhões de dólares) se quiser empurrar o clube de volta à disputa pelo título da Premier League, disse Gary Neville.

O norueguês fez maravilhas com o plantel que herdou de José Mourinho, com 14 vitórias obtidas em 17 jogos em todas as competições.

Os prêmios da FA Cup e da Liga dos Campeões continuam a ser perseguidos, com a possibilidade de que os principais troféus sejam garantidos por um técnico interino que deve ser nomeado permanentemente.

Neville, no entanto, acredita que investimentos consideráveis ​​serão necessários em Old Trafford durante a janela de transferências do verão, com até cinco jogadores comprovados necessários para reforçar as classificações.



(Foto: Getty Images)

O ex-zagueiro do Red Devils disse à Sky Sports: “Ole está fazendo um trabalho incrível, mas precisa estabelecer as fundações e as regras com o cara com quem está falando agora.

“Ele precisa de 200 a 250 milhões de libras. Eles ainda precisam de três defensores, eles ainda precisam de um meio-campista, eles ainda precisam de um atacante. Eles precisam de cinco jogadores - isso custará 250 milhões de libras para a qualidade que o Manchester United precisa. O objetivo do Manchester United é pegar o Manchester City e o Liverpool - não ficar em quarto lugar com o Arsenal e o Tottenham".

Neville acrescentou no Solskjaer e discussões sobre uma longa estadia no banco central dos Estados Unidos: “Minha opinião é que ainda há muito trabalho a fazer e ele agora tem que ser duro. A única maneira que você pode ser duro no trabalho está em seu caminho - uma vez que você está lá, eles têm você.

“Seja duro com o seu contrato, os termos do contrato, quem você quer ao seu redor e o dinheiro que você quer que eles lhe deem. Tenho certeza de que o clube sempre apoiou os últimos anos, não estou dizendo que eles não serão, mas ele precisa saber o que ele conseguirá para ter sucesso. Porque na próxima temporada, em novembro, ele precisará dos melhores jogadores que puder para competir com as equipes que estão tentando perseguir".

Por enquanto, um dos quatro primeiros lugares representa a altura da ambição do Manchester United.

A posição dentro dos lugares da Liga dos Campeões está sendo desfrutada atualmente, mas as reclamações dos Diabos Vermelhos para um final alto estão marcadas para outro duro teste no domingo, quando enfrentarem o Arsenal no Emirates Stadium.