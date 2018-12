Manchester United oficializa Solskjaer como treinador até o fim da temporada

Norueguês estava no Molde FK e possui três troféus no currículo como técnico de equipes principais

Na manhã desta quarta-feira (19), o Manchester United anunciou em suas redes sociais que o norueguês Ole Gunnar Solskjaer será o técnico interino da equipe até o fim da temporada 2018/19.

O ex-atacante atuou nos Red Devils entre julho de 1996 e agosto de 2007, quando se aposentou dos gramados. Como atleta, ele ergueu 12 troféus pelo time inglês, incluindo seis Premier Leagues, uma Champions League, na qual fez o gol da decisão e um Mundial de Clubes.

Como treinador, Solskjaer iniciou sua trajetória pelo Sub-23 do próprio United, onde foi campeão em quatro oportunidades, passou pelo Molde FK, da Noruega, Cardiff City, do País de Gales e retornou ao Molde, onde esteve desde outubro de 2015 e foi campeão do Campeonato Norueguês duas vezes e ganhou uma Copa da Noruega.

O restante da comissão técnica será composta por Michael Carrick, Mike Phelan e Kieran McKenna. Ele já deve assumir a agremiação no próximo compromisso, fora de casa contra o Cardiff City no próximo sábado (22).