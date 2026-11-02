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O Manchester United enviou olheiros para observar o quarteto do Borussia Dortmund formado por Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Felix Nmecha e Daniel Svensson no confronto de sábado contra o Bayern de Munique, pela Bundesliga. O gigante da Premier League acompanhou de perto os jogadores visitantes na Allianz Arena enquanto avalia possíveis alvos de transferência para 2027.

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Gigante inglês monitora quarteto visitante

Segundo o TEAMtalk, representantes do Manchester United responsáveis por contratações estiveram na Baviera para avaliar Bellingham, Guirassy, Nmecha e Svensson antes da janela de transferências de inverno. Enquanto os três primeiros são alvos de longa data acompanhados ao longo da temporada, o lateral-esquerdo entrou recentemente na lista de interesses do clube. Os jogadores observados ajudaram o Dortmund a conquistar um empate crucial por 2 a 2, que mantém a equipe com a mesma pontuação do Bayern na disputa pelo título.

Trio cobiçado tem avaliações elevadas

Bellingham, Guirassy e Nmecha começaram como titulares o confronto de sábado e tiveram atuações importantes para ajudar os visitantes a conquistar um ponto. A reportagem afirma que os dirigentes de Old Trafford veem Guirassy como uma opção particularmente atraente para os planos de longo prazo para a posição de centroavante, por acreditarem que o experiente jogador da seleção da Guiné tem a capacidade de finalização necessária para reforçar o ataque.

No entanto, o veículo observa que convencer o Dortmund a negociar seu prolífico artilheiro é considerado extremamente difícil e improvável neste momento. O mesmo obstáculo financeiro e esportivo se aplica à dupla de meio-campistas Bellingham e Nmecha. A diretoria do Manchester United sabe que ambos exigiriam valores de transferência elevados, o que dificultaria a conclusão de qualquer possível acordo.

Lateral sueco surge como alternativa

Além desses três nomes já conhecidos, a reportagem afirma que o Manchester United realizou, nos últimos meses, um amplo levantamento sobre Svensson, defensor de 24 anos, enquanto busca reforçar o lado esquerdo da defesa. Fortalecer esse setor segue sendo uma prioridade para o clube depois que não conseguiu contratar o lateral Lewis Hall, do Newcastle United, no verão europeu.

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Embora Hall continue sendo muito admirado em Old Trafford, sua recente decisão de assinar um novo contrato em St James' Park levou os responsáveis por contratações a buscar alternativas pelo continente. Ainda assim, pessoas próximas ao assunto sugerem que, embora Svensson continue sendo avaliado de perto, uma proposta formal pelo jogador da seleção da Suécia é vista como uma possibilidade para o próximo verão europeu, e não para janeiro.

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Interessados enfrentarão forte concorrência europeia

O Manchester United agora precisa decidir se busca outro lateral-esquerdo na janela de inverno ou se espera até o fim da temporada para tentar contratar Svensson. Para complicar ainda mais a situação, as informações indicam que quase todos os grandes clubes europeus tinham representantes presentes no jogo de sábado em Munique. Os rivais ingleses Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham Hotspur enviaram observadores, o que garante uma forte concorrência pelos jogadores mais cobiçados do Dortmund.