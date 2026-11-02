Gigante inglês monitora quarteto visitante
Segundo o TEAMtalk, representantes do Manchester United responsáveis por contratações estiveram na Baviera para avaliar Bellingham, Guirassy, Nmecha e Svensson antes da janela de transferências de inverno. Enquanto os três primeiros são alvos de longa data acompanhados ao longo da temporada, o lateral-esquerdo entrou recentemente na lista de interesses do clube. Os jogadores observados ajudaram o Dortmund a conquistar um empate crucial por 2 a 2, que mantém a equipe com a mesma pontuação do Bayern na disputa pelo título.
Trio cobiçado tem avaliações elevadas
Bellingham, Guirassy e Nmecha começaram como titulares o confronto de sábado e tiveram atuações importantes para ajudar os visitantes a conquistar um ponto. A reportagem afirma que os dirigentes de Old Trafford veem Guirassy como uma opção particularmente atraente para os planos de longo prazo para a posição de centroavante, por acreditarem que o experiente jogador da seleção da Guiné tem a capacidade de finalização necessária para reforçar o ataque.
No entanto, o veículo observa que convencer o Dortmund a negociar seu prolífico artilheiro é considerado extremamente difícil e improvável neste momento. O mesmo obstáculo financeiro e esportivo se aplica à dupla de meio-campistas Bellingham e Nmecha. A diretoria do Manchester United sabe que ambos exigiriam valores de transferência elevados, o que dificultaria a conclusão de qualquer possível acordo.
Lateral sueco surge como alternativa
Além desses três nomes já conhecidos, a reportagem afirma que o Manchester United realizou, nos últimos meses, um amplo levantamento sobre Svensson, defensor de 24 anos, enquanto busca reforçar o lado esquerdo da defesa. Fortalecer esse setor segue sendo uma prioridade para o clube depois que não conseguiu contratar o lateral Lewis Hall, do Newcastle United, no verão europeu.
Embora Hall continue sendo muito admirado em Old Trafford, sua recente decisão de assinar um novo contrato em St James' Park levou os responsáveis por contratações a buscar alternativas pelo continente. Ainda assim, pessoas próximas ao assunto sugerem que, embora Svensson continue sendo avaliado de perto, uma proposta formal pelo jogador da seleção da Suécia é vista como uma possibilidade para o próximo verão europeu, e não para janeiro.
Interessados enfrentarão forte concorrência europeia
O Manchester United agora precisa decidir se busca outro lateral-esquerdo na janela de inverno ou se espera até o fim da temporada para tentar contratar Svensson. Para complicar ainda mais a situação, as informações indicam que quase todos os grandes clubes europeus tinham representantes presentes no jogo de sábado em Munique. Os rivais ingleses Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham Hotspur enviaram observadores, o que garante uma forte concorrência pelos jogadores mais cobiçados do Dortmund.