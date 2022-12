Manchester United x Nottingham Forest ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Times entram em campo nesta terça-feira (27), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Manchester United e Nottingham Forest entram em campo na tarde desta terça-feira (27), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quinto colocado do Campeonato Inglês, com 26 pontos, o Manchester United, agora sem Cristiano Ronaldo após a rescisão do contrato, sabe que precisa vencer para seguir no G-6 e na luta por uma vaga na próxima edição da Champions League. Tuanzebe é desfalque certo, enquanto Sancho, Dalot, Lisandro Martínez e Raphael Varane são dúvidas.

Do outro lado, o Nottingham Forest está em penúltimo lugar da competição e vai em busca de um triunfo para continuar sonhando em escapar da zona de rebaixamento. O time visitante, no entanto, tem uma série de baixas por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Escalação do provável Nottingham Forest: Hennessey; Williams, Worrall, Boly, Toffolo; Yates, Mangala, Colback; Johnson, Awoniyi, Lingard.

Desfalques

Manchester United

Axel Tuanzebe está lesionado.

Nottingham Forest

Dean Henderson, Omar Richards, Giulian Biancone, Cheikhou Kouyate e Moussa Niakhate estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Old Trafford, Manchester - ING