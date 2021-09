Manchester United x Newcastle: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (11), pela quarta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na espectativa da reestreia de Cristiano Ronaldo, o Manchester United enfrenta o Newcastle neste sábado (11), às 11h (de Brasília), em Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League. A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Newcastle United DATA Sábado, 11 de setembro de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida deste sábado não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após duas vitórias e um empate na Premier League, o Manchester United, com sete pontos, busca seguir na cola do líder Tottenham, e os holofotes estão voltados para a possível reestreia de Cristiano Ronaldo no Campeonato Inglês.

Depois de treinar ao lado de seus companheiros ao longo da semana, CR7 pode aparecer entre os titulares nos Red Devills.

Além do craque português, Jadon Sancho se recuperou de um problema e pode retornar.

Do outro lado, o Newcastle, vindo de duas derrotas e um empate, busca a primeira vitória no Inglês, e se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Miguel Almiron, suspenso, está fora. Hayden pode ser o substituto.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Van de Beek, Pogba; Greenwood, Fernandes, Sancho; Ronaldo.

Provável escalação do Newcastle: Woodman; Fernandez, Lascelles, Schar; Murphy, Willock, Longstaff, Hayden, Ritchie; Saint-Maximin, Joelinton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 1 x 1 Manchester United Premier League 22 de agosto de 2021 Wolves 0 x 1 Manchester United Premier League 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Young Boys x Manchester United Champions League 14 de setembro de 2021 13h45 (de Brasília) West Ham x Manchester United Premier League 19 de setembro de 2021 10h (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 0 (3) x (4) 0 Burnley Copa da Liga Inglesa 25 de agosto de 2021 Newcastle 2 x 2 Southampton Premier League 28 de agosto de 2021

Próximas partidas