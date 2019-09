Manchester United negociou com Van Dijk, mas Mourinho vetou contratação

Treinador português teria dito não a contratação do holandês quando ele ainda jogava pelo Southampton

Considerado por muitos como melhor zagueiro do mundo, Virgil van Dijk poderia ter tido uma história completamente diferente. Segundo o jornal The Independent, antes de ir para o por 80 milhões de euros em janeiro de 2018, o holandês poderia ter ido para o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Os Red Devils gostariam de ter contratado o jogador na janela de meio de temporada há dois anos. Porém, José Mourinho precisava autorizar essa transação antes dela se concretizar. E ele negou.

Na época, o português afirmou que não precisava de reforços para a defesa, que contava com Eric Bailly, Victor Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling e Marcos Rojo.

Mais artigos abaixo

Menos de um ano depois, Mourinho foi demitido do United e hoje van Dijk é campeão da Liga do Campeões, da Supercopa da Uefa e concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. Ele também foi eleito o melhor jogador da temporada 2018-19 pela Uefa. Duas trajetórias muito diferentes.