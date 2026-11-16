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O Manchester United não perde tempo após a saída de Erik ten Hag. Auxiliares de confiança de Mauricio Pochettino já chegaram a Old Trafford para preparar sua chegada. Depois de uma vitória convincente da seleção masculina dos Estados Unidos, a U.S. Soccer autorizou integrantes da comissão técnica a deixar a equipe antes do fim de seus compromissos internacionais e iniciar os preparativos na Premier League.

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Comissão técnica chega antes de Pochettino

A era Pochettino no Manchester United já começou oficialmente, antes mesmo de o treinador pisar no centro de treinamento de Carrington. Após a vitória por 6 a 0 da seleção masculina dos Estados Unidos sobre o Haiti no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, a U.S. Soccer autorizou três dos principais integrantes da comissão técnica de Pochettino a deixar a concentração mais cedo.

Segundo o The Athletic, os auxiliares técnicos Jesús Pérez, Toni Jiménez e Sebastiano Pochettino deixaram a concentração da seleção norte-americana na noite de sábado para embarcar rumo a Manchester. Assim, a nova comissão já estará no local antes de um fim de semana de estreia decisivo.

Embora a goleada no jogo de ida certamente tenha facilitado a decisão da federação de liberar os integrantes da comissão, Pochettino esclareceu, em entrevista coletiva antes da partida na segunda-feira, que a transição havia sido cuidadosamente planejada com bastante antecedência. O técnico argentino quer começar o trabalho em Old Trafford sem demora, e a presença de sua equipe principal permite iniciar imediatamente o planejamento logístico e tático.

Pochettino explica o plano para Manchester

Ao falar com a imprensa em Cincinnati, Pochettino explicou por que enviou seus auxiliares antes de sua própria chegada. "[Os auxiliares] foram na frente. Depois do jogo, viajaram para Manchester e já estão lá", disse Pochettino. "Esse era o plano quando chegamos a um acordo com o Manchester United e com a seleção. Eles estão (lá) antecipadamente. Estão preparando tudo porque, quando (nós) chegarmos na quarta-feira… não haverá pausa, e então começaremos a disputar os jogos."

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Pochettino continua nos Estados Unidos para comandar uma última partida, com seu auxiliar de longa data Miki D’Agostino ao seu lado no jogo de volta contra o Haiti. O ex-técnico de Tottenham e Chelsea viveu uma semana agitada desde a confirmação de que deixaria seu contrato de quatro anos com a seleção masculina dos Estados Unidos apenas três meses após o início do vínculo para assumir o Manchester United. Em meio aos compromissos como treinador, ele foi visto acompanhando outro tipo de futebol na noite de domingo: assistiu ao jogo entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals enquanto se prepara para se despedir da cultura esportiva norte-americana e voltar ao ambiente de alta pressão da Premier League.

Estreia contra o Liverpool no horizonte

Getty Images

Pochettino terá uma estreia de enorme importância no comando do Manchester United: enfrentará o arquirrival Liverpool no próximo domingo. Para contar com o melhor elenco possível, já surgiram especulações sobre a possibilidade de o treinador buscar futuros reforços entre os jogadores norte-americanos que comanda atualmente. Questionado sobre a possibilidade de levar atletas dos Estados Unidos para Manchester, Pochettino evitou se comprometer, mas reconheceu o prestígio de seu novo clube. "Agora não é o momento de falar sobre isso. Todos os bons jogadores sempre sonham em chegar ao mais alto nível", disse Pochettino sobre possíveis contratações do United vindas da seleção.

O treinador também ressaltou que Old Trafford continua sendo um destino atraente para qualquer profissional do futebol. "O Manchester United é um dos times que estão no mais alto nível, e é o sonho de muitos jogadores", acrescentou, reconhecendo a importância do clube que está prestes a representar. Antes de pensar na janela de transferências de janeiro ou em grandes mudanças táticas, porém, ele precisa concluir seu trabalho com a seleção masculina dos Estados Unidos.