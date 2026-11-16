Manchester United 'não está disposto a vender' Noussair Mazraoui ao AC Milan de Ruben Amorim, enquanto Diogo Dalot e Lisandro Martinez correm risco de ser dispensados em Old Trafford

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O Manchester United descartou vender o lateral versátil Noussair Mazraoui em janeiro, apesar de o ex-técnico Ruben Amorim planejar voltar a trabalhar com ele no AC Milan. Enquanto o marroquino deve permanecer em Old Trafford, seus companheiros de defesa Diogo Dalot e Lisandro Martinez têm futuro incerto diante de uma reformulação iminente do elenco.

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Dirigentes barram saída de lateral no inverno

Segundo o Daily Briefing, os dirigentes do Manchester United estão “determinados a manter” Mazraoui neste inverno, apesar do “interesse crescente” do Milan, da Juventus e de clubes do Campeonato Saudita. Contratado junto ao Bayern de Munique em agosto de 2024, na mesma ocasião que Matthijs de Ligt, durante a passagem de Erik ten Hag pelo clube, o jogador de 29 anos custou £ 13 milhões, valor que pode chegar a £ 17 milhões. Ele disputou 85 partidas, oito delas nesta temporada. Capaz de atuar pelos dois lados da defesa, tem contrato até junho de 2028.

Milan, Juventus e clubes sauditas recebem resposta negativa

Embora o Manchester United planeje contratar pelo menos três defensores para reformular sua linha defensiva em 2027, a versatilidade tática e a tranquilidade com a bola nos pés do defensor nascido na Holanda fizeram com que ele “despertasse interesse” na Europa e no Oriente Médio. Milan e Juventus, dois grandes clubes da Serie A, “acompanham de perto” sua situação, enquanto dirigentes sauditas “solicitaram informações” ao avaliar uma possível investida em janeiro.

O relato destaca, em particular, que Amorim, técnico do Milan, “conhece Mazraoui extremamente bem” desde sua passagem pelo comando do Manchester United e acredita que o lateral poderia causar impacto imediato em San Siro. Os interessados, porém, devem se frustrar: o clube da Premier League continua “sem disposição para vendê-lo”, e os responsáveis pelas decisões na INEOS estão convencidos de que autorizar sua saída seria um erro que reduziria a profundidade do elenco.

Defensor em má fase se aproxima da saída

Em vez de negociar o jogador da seleção de Marrocos, o clube está muito mais inclinado a se desfazer do também lateral-direito Dalot no próximo ano. O jogador da seleção de Portugal teve uma atuação ruim contra o Aston Villa antes da pausa para jogos de seleções de novembro e saiu de campo sob vaias de torcedores insatisfeitos.

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Mauricio Pochettino, que está prestes a assumir como treinador, já identificou o lateral-direito Alex Freeman, do Villarreal, como alvo para substituí-lo. O argentino quer voltar a trabalhar tanto com Freeman quanto com Folarin Balogun, atacante do Monaco, após o período em que estiveram juntos na seleção dos Estados Unidos. Enquanto isso, o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano descartou as recentes especulações sobre o lateral Malo Gusto, do Chelsea.

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Grande reformulação defensiva se aproxima

Outras saídas na defesa são esperadas, já que o United se prepara para negociar o zagueiro Martinez diante do interesse da dupla espanhola Barcelona e Atlético de Madrid. Os defensores Harry Maguire e Luke Shaw, há muito tempo no clube, também correm o risco de ser dispensados como parte das amplas mudanças no setor. Para concluir a reformulação, Pochettino estaria mirando três contratações por um total de £ 120 milhões, incluindo um zagueiro e um lateral-esquerdo.