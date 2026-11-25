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O Manchester United incluiu o zagueiro Nathan Collins, do Brentford, em sua lista de alvos, enquanto Mauricio Pochettino busca corrigir a pior defesa entre as cinco principais ligas da Europa. Com um orçamento estimado em 50 milhões de libras e alvos importantes cada vez mais distantes, o clube terá uma janela de transferências difícil após a dura derrota de domingo em Anfield.

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Manchester United mira Nathan Collins, zagueiro do Brentford

O Manchester United incluiu Collins, zagueiro do Brentford, em sua lista de alvos para a defesa antes da abertura da janela de transferências. Segundo o talkSPORT, o clube vê o experiente defensor da Premier League como uma possível solução para um problema na defesa que tem afetado sucessivos treinadores.

A busca por reforços ganhou urgência após a dura derrota de domingo em Anfield , na qual o United sofreu quatro gols. Com o resultado, Pochettino se vê diante da pior defesa entre as cinco principais ligas da Europa.

Lista de alvos para a defesa muda após revés com Bassey

O interesse do United em Collins surge em um momento em que outras opções para a defesa parecem cada vez mais difíceis de contratar. Calvin Bassey, do Fulham , surgiu como possível alvo na semana passada e ofereceria uma versatilidade valiosa para a linha defensiva. No entanto, segundo informações, Bassey está perto de renovar seu contrato com o clube londrino.

O revés obrigou o United a procurar outras opções em sua busca por um zagueiro experiente da Premier League. Collins, de 25 anos, se encaixa nesse perfil após se firmar no Brentford. Sua experiência na primeira divisão faz dele uma opção atraente para um time que precisa urgentemente de estabilidade defensiva.

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Pochettino precisa conciliar prioridades na defesa e no ataque

O sucessor de Michael Carrick enfrenta uma tarefa exigente após assumir um time com necessidades urgentes nas duas extremidades do campo. Melhorar a defesa, que tem sofrido muitos gols, é uma prioridade evidente após a derrota por quatro gols sofridos em Anfield.

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Mas Pochettino não poderá se concentrar apenas na defesa quando a janela de transferências abrir. Segundo informações, ele também quer contratar um atacante para suprir a ausência de Benjamin Sesko, lesionado .

Conciliar a busca por um zagueiro com a necessidade de uma opção para o ataque colocará à prova o planejamento do United no mercado. Pochettino precisará de contratações certeiras para atender às duas necessidades.

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Orçamento apertado complica os planos do United no mercado

Os limites financeiros devem definir a atuação do United no mercado. O clube mantém o interesse em Jarrad Branthwaite, do Everton, mas o defensor provavelmente custará caro demais diante do orçamento estimado em apenas 50 milhões de libras.

Contratar Collins também não será simples. O jogador de 25 anos tem contrato com o Brentford até o verão de 2029 e exigiria um investimento significativo. Com um orçamento apertado e várias lacunas a preencher, o United terá decisões difíceis quando a janela de transferências abrir. Resta saber se o clube conseguirá fechar um acordo por Collins dentro de seus limites financeiros.