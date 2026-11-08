Reforços para a defesa são necessários
O Manchester United estaria monitorando o zagueiro De Winter, do Milan, em busca de soluções para seus crescentes problemas defensivos, segundo o Caught Offisde. O Manchester United teve um início de temporada péssimo e atualmente está na zona de rebaixamento da Premier League.
Com uma defesa extremamente vulnerável, o Manchester United sofreu impressionantes 26 gols em apenas 14 partidas por todas as competições nesta temporada. O desempenho defensivo ruim levou a diretoria do clube a buscar ativamente reforços imediatos e eficazes no mercado de transferências de janeiro.
Martinez tem enfrentado grandes dificuldades para encontrar sua melhor forma nesta temporada e recentemente criticou em público a estratégia de contratações do clube. Por isso, a expectativa generalizada é de que o jogador da seleção argentina seja negociado até 2027, aumentando a urgência de encontrar um sucessor de qualidade e de longo prazo para o centro da defesa.
De Winter tem o perfil procurado
De Winter rapidamente se tornou um dos principais alvos após se firmar como peça fundamental da defesa do Milan. O jogador de 24 anos chegou a San Siro vindo do Genoa apenas em 2025, mas já disputou 14 partidas pela equipe principal do Milan nesta temporada.
Com imponentes 1,91 m de altura, o jogador da seleção belga reúne atributos físicos considerados ideais para se destacar no futebol inglês. Além disso, sua versatilidade tática valoriza seu perfil: ele já atuou com segurança como lateral-direito e até como volante.
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Apesar de sua reputação crescer rapidamente pela Europa, relatos indicam que De Winter não está tentando deixar a Itália. O Milan ainda considera o defensor uma peça fundamental de seu projeto de longo prazo e certamente não vai liberá-lo por pouco dinheiro.
Concorrência acirrada na Premier League
O Manchester United sabe que enfrentará uma disputa intensa para contratar De Winter caso o Milan decida considerar propostas formais. O defensor está avaliado atualmente em cerca de £ 21,4 milhões (€ 25 milhões), o que o torna uma opção muito atraente para vários clubes ingleses de grande poder financeiro.
Segundo a mesma reportagem, Liverpool e Chelsea também acompanham muito de perto a rápida evolução do belga na Itália. Os dois grandes clubes buscam ativamente opções jovens e versáteis para a defesa e poderiam rivalizar com o Manchester United em uma eventual disputa por sua contratação no mercado de inverno.
A longa lista de interessados da Premier League não termina aí, o que mostra a valorização do jogador. Newcastle United, Tottenham, Leeds United e Brentford também teriam enviado olheiros para observar o atleta da Serie A em ação nas últimas semanas.
Foco se volta para o Aston Villa
Por enquanto, o Manchester United precisa deixar seus planos para o mercado de janeiro em espera enquanto se prepara para um confronto decisivo no campeonato neste fim de semana. A equipe recebe o Aston Villa em Old Trafford na tarde de domingo, precisando desesperadamente de três pontos fundamentais na Premier League.
A equipe de contratações do clube continuará acompanhando de perto as atuações de De Winter nas próximas semanas. Um contato formal pode ocorrer assim que a janela de transferências de inverno abrir oficialmente, na virada do ano.