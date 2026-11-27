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O Manchester United já planeja o futuro sem Bruno Fernandes e identificou Nico Paz, destaque do Como, como um de seus principais alvos a longo prazo, segundo informações da imprensa. Com o contrato do capitão perto do fim da temporada, o clube se prepara para a possibilidade de perder seu principal jogador.

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United prepara plano alternativo diante de impasse com Fernandes

Fernandes lançou dúvidas sobre seu futuro em Old Trafford ao interromper as conversas para renovar antes do fim de seu contrato, neste verão. Embora os dirigentes queiram manter o capitão de 32 anos, o português teria recusado duas propostas de extensão.

Em resposta, o United incluiu o meia-atacante Nico Paz, do Como, em sua lista de alvos para 2027, segundo The Athletic. O argentino de 22 anos chamou a atenção em outubro, quando seus dois gols levaram o time italiano à vitória por 4 a 1 sobre o Manchester United .

Cláusula de recompra do Real Madrid dificulta busca por Paz

Contratar Paz não será fácil. Seus seis gols e oito assistências em 16 partidas sob o comando de Cesc Fabregas mostram sua rápida ascensão. O Como o comprou do Real Madrid por € 6 milhões (£ 5 milhões) em 2024, e o clube espanhol tem uma opção de recompra por € 80 milhões (£ 66 milhões) para o verão de 2027.

Segundo a reportagem, Paz não gosta da ideia de voltar a Madri, onde não teria um papel de destaque garantido sob o comando de Jose Mourinho. Isso poderia deixar o Como livre para vendê-lo. O United espera que sua história e o fato de Paz ter o mesmo empresário do técnico Mauricio Pochettino ajudem na negociação, embora ficar fora da Champions League possa prejudicar suas chances.

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Fernandes defende sua lealdade em meio a rumores de saída

Substituir Fernandes deixaria uma enorme lacuna, dado seu papel como principal armador do United desde que chegou do Sporting, em 2020. Antes procurado por Al-Hilal e Fenerbahce, o meio-campista negou que pedidos por um salário maior ou mais anos de contrato tenham causado o impasse.

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"O clube me ofereceu um novo contrato, então acho que isso mostra, da parte deles, que querem que eu fique", disse Fernandes à Sky Sports. "Não há negociações em andamento, mas vi pessoas dizendo que 'ele pediu mais dinheiro, pediu mais anos'. Se eu quisesse mais dinheiro, não estaria aqui.

"Eu tinha para onde ir e ganhar muito mais dinheiro do que no Manchester United. Poderia estar em um lugar muito mais quente do que Manchester. Dois verões atrás, três verões atrás, no verão passado, sempre tive a chance de sair e sempre escolhi ficar aqui."

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Meses decisivos pela frente enquanto United avalia opções

Com as conversas paralisadas, o United aguarda para saber se Fernandes mudará de ideia antes do fim de seu contrato. Caso ele saia, o retrospecto de Paz, com 25 gols e 25 assistências em 91 jogos pelo Como, atrairá outros interessados, tornando a classificação para a Champions League fundamental para as chances do United.