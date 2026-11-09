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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images
Adhe MakayasaEmanuele Tramacere
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Manchester United mira Andrea Cambiaso: clube precisa de reforços após recusa de Lewis Hall, enquanto Luke Shaw está prestes a sair

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O Manchester United monitora o lateral Andrea Cambiaso, da Juventus, de olho na janela de transferências de janeiro. O futuro de Luke Shaw em Old Trafford segue incerto, com seu contrato perto do fim.

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Manchester United mira defensor italiano

O Manchester United busca laterais e, segundo o TeamTalk, que cita o TuttoJuve, fez consultas sobre o jogador de 26 anos da seleção italiana. A INEOS, coproprietária do clube, não conseguiu levar um lateral-esquerdo a Old Trafford para o técnico Michael Carrick na janela de transferências do verão.

O defensor pode atuar como lateral ou ponta pelos dois lados. Ele marcou oito gols e deu 19 assistências em 142 partidas pelo clube de Turim, e essa versatilidade chamou a atenção do United.

Exigências salariais complicam renovação de contrato

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Apesar dos conhecidos problemas físicos, o lateral inglês Shaw, de 31 anos, continua sendo a primeira opção de Carrick quando está em sua melhor forma. Seu contrato atual termina no fim da temporada. Graeme Bailey, do TEAMtalk, revelou em 21 de outubro que a INEOS estabeleceu condições rigorosas para a renovação: “O United quer manter o jogador de 31 anos e já iniciou conversas, mas ainda há questões importantes a resolver.

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Shaw não perdeu nenhuma partida na temporada passada, mas já ficou de fora de algumas nesta temporada. Sua disponibilidade e seu tempo de jogo, portanto, serão fatores decisivos para o United ao avaliar se lhe oferecerá um novo contrato. Seu salário é outra questão: ele está entre os jogadores mais bem pagos e talvez tenha de aceitar uma redução para renovar o contrato.”

Reestruturação no verão ameaça os veteranos

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Apesar dessas conversas, Fabrizio Romano afirma que Shaw pode deixar o clube quando seu contrato terminar no próximo verão, em meio a mudanças estruturais mais amplas que afetam todo o clube: “Luke Shaw pode deixar o Manchester United em 2027. O clube já considera a possibilidade de sua saída. É uma possibilidade real. Espero muitas mudanças no United em 2027.

Veremos o que acontece com o técnico: por enquanto, Michael Carrick continua no comando da equipe, mas seu desempenho será monitorado constantemente. Depois, veremos o que acontece com os dirigentes, que estão sob avaliação após a temporada decepcionante. As mudanças afetarão várias pessoas, não apenas os jogadores. Luke Shaw pode deixar o Manchester United no fim da temporada.”

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Janela de janeiro colocará à prova a determinação da Juventus

Com contrato de Cambiaso com a Juventus até 30 de junho de 2029, contratá-lo não será fácil. A INEOS ainda planeja reforçar a defesa de Carrick em janeiro, caso o técnico continue firmemente no comando do clube. Shaw, por sua vez, precisa provar que está em condições físicas de jogar nos próximos meses se quiser garantir um novo contrato.

Written byEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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