Manchester United mira defensor italiano
O Manchester United busca laterais e, segundo o TeamTalk, que cita o TuttoJuve, fez consultas sobre o jogador de 26 anos da seleção italiana. A INEOS, coproprietária do clube, não conseguiu levar um lateral-esquerdo a Old Trafford para o técnico Michael Carrick na janela de transferências do verão.
O defensor pode atuar como lateral ou ponta pelos dois lados. Ele marcou oito gols e deu 19 assistências em 142 partidas pelo clube de Turim, e essa versatilidade chamou a atenção do United.
Exigências salariais complicam renovação de contrato
Apesar dos conhecidos problemas físicos, o lateral inglês Shaw, de 31 anos, continua sendo a primeira opção de Carrick quando está em sua melhor forma. Seu contrato atual termina no fim da temporada. Graeme Bailey, do TEAMtalk, revelou em 21 de outubro que a INEOS estabeleceu condições rigorosas para a renovação: “O United quer manter o jogador de 31 anos e já iniciou conversas, mas ainda há questões importantes a resolver.
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Shaw não perdeu nenhuma partida na temporada passada, mas já ficou de fora de algumas nesta temporada. Sua disponibilidade e seu tempo de jogo, portanto, serão fatores decisivos para o United ao avaliar se lhe oferecerá um novo contrato. Seu salário é outra questão: ele está entre os jogadores mais bem pagos e talvez tenha de aceitar uma redução para renovar o contrato.”
Reestruturação no verão ameaça os veteranos
Apesar dessas conversas, Fabrizio Romano afirma que Shaw pode deixar o clube quando seu contrato terminar no próximo verão, em meio a mudanças estruturais mais amplas que afetam todo o clube: “Luke Shaw pode deixar o Manchester United em 2027. O clube já considera a possibilidade de sua saída. É uma possibilidade real. Espero muitas mudanças no United em 2027.
Veremos o que acontece com o técnico: por enquanto, Michael Carrick continua no comando da equipe, mas seu desempenho será monitorado constantemente. Depois, veremos o que acontece com os dirigentes, que estão sob avaliação após a temporada decepcionante. As mudanças afetarão várias pessoas, não apenas os jogadores. Luke Shaw pode deixar o Manchester United no fim da temporada.”
Janela de janeiro colocará à prova a determinação da Juventus
Com contrato de Cambiaso com a Juventus até 30 de junho de 2029, contratá-lo não será fácil. A INEOS ainda planeja reforçar a defesa de Carrick em janeiro, caso o técnico continue firmemente no comando do clube. Shaw, por sua vez, precisa provar que está em condições físicas de jogar nos próximos meses se quiser garantir um novo contrato.