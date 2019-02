Manchester United mantém Varane em sua lista de reforços, segundo jornal

Zagueiro tem multa rescisória de 200 milhões de euros e contrato até 2022 com o Real Madrid, mas pode ir para os Red Devils

Mais uma vez, Raphaël Varane é especulado no Manchester United.

Segundo o jornal inglês The Sun, o zagueiro do Real Madrid segue na mira dos Red Devils, que têm o francês como um dos alvos prioritários para a próxima temporada.

O time de Old Trafford, de acordo com o veículo, estaria disposto a fazer um enorme esforço econômico para contratar um dos melhores zagueiros do mundo.

O problema, porém, pode ser um valor ainda maior que o esperado, que dificultaria a negociação. Varane tem contrato com o Real até 2022 e uma multa rescisória de 200 milhões de euros. Os Blancos também não pretendem negociar o defensor.

Por isso, a vida do United pode ser complicada para contratar o francês. No entanto, uma provável chegada de Zinedine Zidane ao clube de Old Trafford, que segue sendo muito especulada na Inglaterra, poderia facilitar as coisas.