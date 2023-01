Manchester United x Manchester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado neste sábado (14), pela 20ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Dérbi de Manchester! United e City se enfrentam na manhã deste sábado (14), às 9h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sem perder desde o recomeço da temporada, o Manchester United vem de seis vitórias consecutivas (somando todas as competições) e quer mostrar que a sua força para o rival. Os Red Devils estão na quarta posição do Inglês, com 35 pontos.

Van de Beek e Tuanzebe estão lesionados, enquanto Jadon Sancho busca recuperar a forma física. Já Bruno Fernandes retorna de suspensão e deve formar o meio de campo ao lado de Casemiro e Eriksen.

O Manchester City, por sua vez, vem de eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Southampton. Na Premier League, os Citizens estão na vice-liderança, com 39 pontos, e sabem que não podem mais tropeçar se quiserem continuar na caça ao líder.

Ruben Dias, novamente, desfalca a equipe de Pep Gurdiola, que deve contar com os retornos de De Bruyne e Rodri, enquanto o artilheiro Haaland está confirmado no comando de ataque.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.

Desfalques

Manchester United

Donny Van de Beek e Axel Tuanzebe estão afastados devido a lesão, enquanto Jadon Sancho segue em recuperação física.

Man. City

Ruben Dias permanece no departamento médico.

Quando é?