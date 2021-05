Manchester United x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Manchester United recebe o Liverpool neste domingo (2), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela 34ª rodada da Premier League, deixando de lado a semifinal da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (2), às 12h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Após golear a Roma por 6 a 2 no meio da semana, no primeiro jogo da semifinal da Liga Europa, o Manchester United volta suas atenções para a Premier League, visando reduzir a diferença para o líder Manchester City.

Para o clássico, o técnico Solskjaer não deve poupar Cavani e Bruno Fernandes.

Has last night's win affected our plans for Sunday? 🤔



Don't forget, you can follow #MUNLIV on https://t.co/YS4CBzXRmU or in our app 👇#MUFC