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Manchester United, Liverpool e Tottenham intensificaram a disputa judicial contra o Manchester City após as recentes conclusões sobre as finanças do clube. Os três contrataram o mesmo escritório especializado para buscar indenizações que podem somar centenas de milhões de libras.

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Rivais contratam advogados especializados após decisão que condenou o City

Segundo o The Guardian, os três clubes contrataram o escritório londrino Wiggin e compartilham analistas para calcular suas perdas financeiras, embora cada um vá apresentar um pedido de indenização próprio. O Tottenham tomou a iniciativa, sob a presidência do então dirigente Daniel Levy, depois que o City foi acusado em fevereiro de 2023. United e Liverpool vieram em seguida, enquanto o Arsenal prepara um processo separado com o escritório HFS Kramer, que já havia contratado.

Os quatro clubes apresentaram notificações legais em novembro de 2024 para cumprir o prazo de prescrição de seis anos relacionado às revelações da Der Spiegel de novembro de 2018. A mesma questão de prazo havia ajudado o City a reverter, em 2020, uma suspensão de dois anos imposta pela UEFA. A iniciativa ganhou força em setembro, depois que uma comissão independente considerou o City culpado da maioria das mais de 100 acusações contra o clube e concluiu que ele inflou suas receitas em mais de 900 milhões de libras por meio de "contratos fictícios" entre 2009 e 2018.

Representantes dos clubes e City divergem sobre pedidos de indenização

Uma fonte explicou por que os clubes representados pelo Wiggin compartilham a análise, mas buscam indenizações individuais. "Os casos são semelhantes, mas diferentes", disse a fonte ao Guardian. "A causa final pode ser a mesma, mas os prejuízos serão diferentes, então os pedidos serão separados."

O City nega ter cometido irregularidades desde que foi acusado, há quase quatro anos. O clube apresentou recurso em outubro e afirmou que a decisão contém "múltiplos erros materiais claros de direito, princípio e fato e não é confiável". Acrescentou que "o clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e há um conjunto abrangente de provas irrefutáveis que sustenta todas as suas posições em relação a este caso".

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Perdas financeiras expressivas na Premier League

O Tottenham pode apresentar o maior pedido de indenização após perder para o City a vaga na Champions League em quatro ocasiões. A participação na Liga Europa, em vez da principal competição europeia, custou ao clube mais de 120 milhões de libras. O Arsenal também perdeu centenas de milhões depois de terminar em quinto lugar, atrás do City, terceiro colocado, em 2017, o que marcou o início de uma ausência de seis anos da principal competição europeia. O clube ainda pode apresentar reivindicações relacionadas a mais de cinco jogadores vendidos ao City, entre eles Samir Nasri e Emmanuel Adebayor.

United e Liverpool deixaram de receber premiações, bônus e receitas comerciais ao terminarem como vice-campeões em 2012 e 2014, respectivamente. O Chelsea não contratou advogados, apesar de possíveis extensões do prazo por fraude. Everton, Newcastle, clubes rebaixados como o Hull e o Stoke, vice-campeão da Copa da Inglaterra de 2011, também foram afetados. Tony Pulis, ex-técnico do Stoke, disse em outubro que o clube merece o troféu.

Recurso do City será analisado no próximo mês

As atenções agora se voltam para o recurso do City, que será analisado por uma nova comissão de três integrantes no próximo mês . Se a decisão que considerou o clube culpado for mantida, United, Liverpool, Tottenham e Arsenal estão prontos para apresentar pedidos de indenização separados.