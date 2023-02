Manchester United x Leeds ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta quarta (8), pela 23ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Leeds se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com a vitória no fim de semana, o Manchester United subiu para a terceira posição do campeonato, com 42 pontos. No entanto, os Red Devils perderam Casemiro, que terá que cumprir três jogos de suspensão. Além disso, Martial Van de Beek e Eriksen continuam no departamento médico.

Já o Leeds não vence há duas rodadas e acabou caindo para o 17º lugar, com 18 pontos marcados. O time visitante segue com Gray, Rodrigo, Dallas, Perkins e Forshaw em recuperação física. No entanto, Koch retorna após suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Escalação do provável Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Wober; Adams, McKennie; Sinisterra, Aaronson, Gnonto; Rutter.

Desfalques

Manchester United

Casemiro cumpre suspensão, enquanto Anthony Martial, Donny van de Beek e Christian Eriksen seguem lesionados.

Leeds

Archie Gray, Rodrigo, Stuart Dallas, Sonny Perkins e Adam Forshaw seguem no departamento médico.

Quando é?