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Adhe Makayasa
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Manchester United intensifica busca por Jacobo Ramon, defensor do Como avaliado em 50 milhões de euros, como possível substituto de Lisandro Martinez

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O Manchester United intensificou a observação do zagueiro Jacobo Ramon, do Como, enquanto busca um sucessor de longo prazo para Lisandro Martinez antes de 2027. O espanhol de 21 anos chamou a atenção dos dirigentes do clube de Old Trafford ao marcar contra o Manchester United em uma vitória por 4 a 1 na Champions League, há duas semanas.

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Observadores de Old Trafford acompanham espanhol

Segundo o TEAMtalk, a direção do Manchester United intensifica o acompanhamento do jovem defensor após não conseguir renovar a defesa na última janela de transferências de verão. Diante da crescente incerteza sobre o futuro do zagueiro argentino Martinez após as recentes manchetes relacionadas a questões fora de campo, os responsáveis pelas contratações do clube veem o alto espanhol como um candidato ideal para integrar a defesa. Desde que deixou o Real Madrid e se mudou para a Itália no verão de 2025 por modestos € 2,5 milhões (£ 2,1 milhões/2,8 milhões), o jovem viu sua avaliação disparar para perto de € 50 milhões (£ 41,8 milhões/56,3 milhões).

Rivais da Premier League entram na disputa

Sob o comando de Cesc Fabregas na Serie A, Ramon se firmou como titular, conhecido pela presença física, pela tranquilidade técnica com a bola e pela ameaça que oferece ao gol adversário. No entanto, o Manchester United enfrenta forte concorrência de outros clubes da primeira divisão inglesa enquanto planeja uma investida para as janelas de transferências de 2027.

O Chelsea acompanha o defensor desde junho e é o clube interessado nele há mais tempo. O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, deseja pessoalmente levá-lo a Stamford Bridge. Arsenal, Liverpool e Fulham também admiram o zagueiro, embora o interesse do Arsenal seja considerado, no momento, menos avançado que o do Manchester United e do Chelsea.

Real Madrid detém cláusulas decisivas

Apesar do crescente interesse da Premier League, qualquer possível transferência é bastante complicada pelas cláusulas incluídas no acordo quando Ramon deixou o Santiago Bernabeu no ano passado. O Real Madrid manteve o direito a 50% de uma futura venda, além de opções de recompra válidas para a janela de 2027.

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Fontes indicam que o clube espanhol considera seriamente acionar a cláusula de recompra no próximo verão. Isso daria ao Real Madrid controle total sobre o futuro do jogador e obrigaria os interessados ingleses a negociar diretamente com o clube espanhol, e não com o Como, que ainda poderá obter um lucro substancial.

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Definição sobre transferência depende de decisão espanhola

Nenhuma proposta formal foi apresentada por Ramon, que tem contrato com o clube italiano até 2030 e já manifestou repetidas vezes satisfação com o tempo de jogo regular que recebe sob o comando de Fabregas. Por isso, a expectativa é que sua situação permaneça inalterada até que o Real Madrid decida oficialmente se vai trazê-lo de volta à Espanha em 2027. Até lá, observadores do Manchester United e do Chelsea continuarão acompanhando o defensor de perto em partidas da Serie A e da Champions League.