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O Manchester United manifestou interesse na contratação de Andrea Cambiaso, lateral versátil da Juventus, para a janela de transferências de janeiro, após não conseguir contratar o defensor Lewis Hall, do Newcastle United, no verão passado. Enquanto isso, o futuro de Luke Shaw, lateral-esquerdo do time principal, em Old Trafford no longo prazo segue incerto, já que seu contrato atual entra nos últimos meses.

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Manchester United mira defensor italiano

Segundo o TuttoJuve, o United fez uma sondagem pelo defensor de 26 anos da seleção italiana depois que a INEOS, coproprietária do clube, não conseguiu contratar um lateral-esquerdo para o técnico Michael Carrick na janela de verão. Capaz de atuar como lateral ou ala pelos dois lados, o defensor soma oito gols e 19 assistências em 142 partidas pelo clube de Turim. O veículo italiano afirma que os dirigentes de Old Trafford “demonstraram interesse no lateral italiano, especialmente valorizado por sua capacidade de atuar em várias funções pelos lados do campo”.

Exigências salariais complicam conversas por renovação

Embora Shaw, defensor inglês de 31 anos, continue sendo a primeira opção de Carrick na lateral esquerda quando está em condições de jogar, seu contrato termina ao fim da temporada. Ao revelar que a INEOS estabeleceu condições rigorosas para uma renovação, TEAMtalk o jornalista especializado em transferências Graeme Bailey afirmou em 21 de outubro: “O TEAMtalk pode confirmar que o United estaria aberto à permanência do jogador de 31 anos em Old Trafford, e conversas sobre um novo contrato já aconteceram. No entanto, ainda há questões importantes a resolver.

“Shaw conseguiu disputar todos os jogos da temporada passada, mas já ficou fora de partidas na temporada atual. Sua disponibilidade e seu tempo em campo, portanto, serão fatores decisivos na avaliação do United sobre oferecer-lhe uma renovação.

“Seu salário é outra questão. Shaw está entre os jogadores mais bem pagos do clube e talvez precise aceitar uma redução salarial para conseguir um novo contrato.”

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Reformulação no verão ameaça jogadores experientes

Apesar dessas conversas preliminares sobre o contrato, o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano acredita que o defensor, há muito tempo no clube, pode sair quando seu contrato terminar, no próximo verão, em meio a mudanças estruturais mais amplas no clube.

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Em seu canal no YouTube nesta semana, Romano afirmou: “Luke Shaw é um dos jogadores que devem deixar o Manchester United no fim de 2027. Houve notícias sobre isso hoje, e me disseram que o Manchester United já começou a considerar a possibilidade de se separar de Luke Shaw no verão de 2027. É um cenário sério e possível. Espero muitas mudanças no United, para ser sincero, em 2027.

“Vamos ver o que vai acontecer com o técnico mais uma vez. Por enquanto, Michael Carrick continua no comando para o jogo contra o Aston Villa. Mas precisamos ver o desempenho. Depois, vamos ver o que acontecerá com os dirigentes, porque obviamente eles estão sob pressão no Manchester United após a temporada ruim que o clube está fazendo.

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“Portanto, haverá mudanças em várias posições, não apenas entre os jogadores, mas também em outras funções. Luke Shaw, porém, é um dos jogadores que podem acabar deixando o Manchester United ao fim da temporada.”

Janela de janeiro põe à prova a determinação do clube de Turim

Contratar Cambiaso no início do ano não será simples para o United, já que seu contrato com a Juventus vai até o verão de 2029. Ainda assim, a INEOS segue interessada em ampliar as opções defensivas de Carrick quando o mercado de inverno abrir, em janeiro. Enquanto isso, Shaw terá de demonstrar que está em condições de jogar nos próximos meses se quiser conseguir um novo contrato em Old Trafford.