Um colapso defensivo histórico

O Manchester United entrou para os livros de recordes pelos motivos errados durante o confronto europeu com o Como. Ao sofrer um gol tão cedo na Itália, a equipe de Carrick se tornou a primeira da Inglaterra na história a ser vazada nos dois minutos iniciais de duas partidas consecutivas em grandes competições europeias, segundo a Opta Joe.

O Manchester United sofreu um gol no primeiro minuto contra o Atlético de Madrid antes de Nico Paz marcar no segundo minuto diante do Como, expondo um padrão preocupante no início de seus jogos europeus.

O recorde indesejado é uma notícia desanimadora para Carrick, que segue em busca de respostas para os problemas defensivos e a falta de concentração da equipe. Sofrer gols nos primeiros 120 segundos de partidas consecutivas sugere que o United vem permitindo repetidamente que os adversários assumam a iniciativa antes mesmo de conseguir entrar no jogo. Com o Como aproveitando mais um início lento, a incapacidade do Manchester United de começar os confrontos europeus tomando a iniciativa se tornou uma preocupação cada vez mais urgente para Carrick.





Paz castiga a passividade do United

O primeiro gol veio graças a um lance brilhante de Nico Paz, embora os visitantes tenham sido, em grande parte, responsáveis pelo próprio revés. Com apenas dois minutos de jogo, Paz teve espaço demais na entrada da área e acertou um belo chute colocado para abrir o placar para os donos da casa.

O gol logo no início garantiu que a sequência ruim do United sem terminar uma partida sem sofrer gols se estenderia por mais uma rodada. Por incrível que pareça, o clube passou sem ser vazado em apenas um dos últimos 11 jogos em todas as competições nesta temporada, contra o Sabah FK, do Azerbaijão.

Essa fragilidade defensiva tem obrigado a equipe a correr atrás do placar constantemente, e aumenta a pressão sobre Carrick para estabilizar um setor que parece cada vez mais “sem confiança”, segundo torcedores frustrados que acompanharam o colapso. Mesmo com Matthijs de Ligt de volta à equipe titular pela primeira vez desde novembro passado, após uma cirurgia nas costas, o time pareceu desorganizado e inferior a um Como cheio de energia.