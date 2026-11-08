Manchester United estabelece recorde negativo na Premier League após início desastroso contra o Aston Villa

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O Manchester United teve um início desastroso no confronto com o Aston Villa pela Premier League e estabeleceu um novo recorde do clube: nunca havia ficado em desvantagem de dois gols tão cedo na competição. O time foi surpreendido em Old Trafford, onde os visitantes marcaram duas vezes nos primeiros quatro minutos e deixaram a equipe de Michael Carrick atordoada.

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Manchester United é surpreendido por dois gols rápidos do Aston Villa

A difícil temporada do Manchester United atingiu um novo ponto baixo no domingo, quando a equipe desmoronou nos minutos iniciais do confronto com o Aston Villa pela Premier League. A torcida em Old Trafford assistiu incrédula à equipe de Carrick ficar dois gols atrás no placar com apenas três minutos e 42 segundos de jogo, a desvantagem de 2 a 0 mais rápida da história do clube na Premier League.

O recorde anterior de um início tão desastroso havia sido registrado contra o Nottingham Forest em agosto de 2023. Naquela ocasião, o United perdia por 2 a 0 após três minutos e 47 segundos, também no Teatro dos Sonhos.

Erros defensivos assombram equipe de Carrick

O clima no estádio ficou hostil quase imediatamente, enquanto o time da casa tinha dificuldades para lidar com a intensidade do Villa. Os dirigentes do clube Omar Berrada e Jason Wilcox foram vistos nas arquibancadas, visivelmente contrariados com o desenrolar da partida, segundo o The Sun. Suas expressões refletiam a frustração dos torcedores, que viram a equipe vencer apenas uma das nove primeiras partidas pelo campeonato nesta temporada.

O Villa precisou de menos de dois minutos para abrir o placar com o ponta brasileiro Alysson, de 20 anos, que recebeu espaço demais pela direita antes de chutar entre as pernas do goleiro Senne Lammens. A situação dos donos da casa piorou rapidamente quando a defesa do United voltou a falhar pouco depois. Lammens não conseguiu afastar outra finalização do Villa e rebateu a bola diretamente para o ex-atacante do Chelsea Nicolas Jackson, que ampliou a vantagem dos visitantes e deixou Old Trafford em choque.

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Villa explora falhas do United e retoma o controle

Apesar do início atordoante, o United conseguiu reagir antes do intervalo. Matheus Cunha sofreu falta de Boubacar Kamara dentro da área, e Bruno Fernandes converteu o pênalti. Depois, Youri Tielemans empatou para os donos da casa e deu a Old Trafford uma ponta de esperança.

No entanto, qualquer otimismo desapareceu rapidamente no início do segundo tempo, quando o Aston Villa voltou a explorar as fragilidades defensivas do United. Os visitantes marcaram duas vezes nos primeiros oito minutos após o reinício, com John McGinn convertendo um pênalti antes de Leon Goretzka restabelecer e ampliar o domínio do Villa na partida.

Luta difícil pela permanência continua

Ocupando a 19ª posição antes da partida, o Manchester United precisa urgentemente de pontos para se afastar da parte de baixo da tabela, depois de conquistar apenas uma vitória na Premier League em toda a temporada, contra o Ipswich Town em agosto.