Manchester United está disposto a negociar Pogba com a Juventus, diz jornal britânico

Jogador vive relacionamento complicado com José Mourinho nos Diabos Vermelhos

A Juventus sonha com o retorno de Paul Pogba, que vive relacionamento complicado com José Mourinho e, segundo a imprensa inglesa, pode ser vendido pelo Manchester United na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal Mirror, Mournho perdeu a paciência com o francês e pediu para o United colocar o jogador no mercado. Um possível destino seria a Juventus, onde o francês se destacou antes de se mudar para a Inglaterra em 2016.

Ainda segundo a publicação, Pogba deverá ser negociado independentemente da permanência ou não de Mourinho, que também vem sendo questionada.