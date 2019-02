"Manchester United está conhecendo o verdadeiro Pogba", destaca Martial

Os dois jogadores franceses tem sido importantes na retomada dos Red Devils que ainda não perderam desde a chegada de Solskjaer

Anthony Martial é só elogios ao seu companheiro de clube e de seleção, Paul Pogba. De acordo com o ponta-esquerda, o Manchester United só está conhecendo agora o verdadeiro poder e capacidade do meio-campista campeão do mundo pela seleção da França. Martial destacou a importância da liberdade que foi dada ao camisa 6 desde a chegada do técnico Ole Gunnar Solskjaer.

"Todos nós sabemos da qualidade que o Pogba tem. Paul é o Paul. Agora ele tem liberdade para jogar. Eu acho que estamos começando a ver o verdadeiro Pogba jogar e espero que isso continue", falou o atacante à SkySports.

O camisa 11 frisou ainda a capacidade de liderança de Pogba, e disse que suas palavras ajudam toda a equipe, especialmente nos vestiários.

"Ele é um líder. Ele fala mais no vestiário do que no campo, para ser justo. Tecnicamente e com a palavra ele é um líder nos dois sentidos. Espero que ele continue a nos liderar a coisas grandes", explicou Anthony.

(Foto: Getty Images)

Martial recentemente renovou seu contrato com o Manchester United e a cada dia tem voltado a ser mais o protagonista que se esperava dele. Em 26 jogos nessa temporada, ele marcou 10 gols e deu uma assistência.

Já Pogba, em 29 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências.