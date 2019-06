Manchester United espera exames para anunciar Wan-Bissaka por R$ 260 milhões

Jovem lateral-direito pertence ao Crystal Palace e em sua temporada de estreia ganhou prêmio de melhor jogador da equipe que disputa a Premier League

O está muito perto de anunciar o seu segundo reforço para a temporada 2019/20. Trata-se de Aaron Wan-Bissaka, jovem lateral-direito que despontou como um dos melhores na posição na Premier League jogando pelo , logo em sua temporada de estreia. Os Red Devils esperam apenas os exames médicos para oficializar a contratação do jogador.

É possível que o destino de Wan-Bissaka seja selado ainda nessa semana. Um acordo entre o United e o Palace é esperado em torno de 55 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) pelo jovem de 21 anos.

O defensor esteve com a seleção da na Euro sub-21, na qual a equipe foi eliminada e já deve estar disponível essa semana para os exames médicos. Após concluídos, o jogador deve se tornar o novo reforço do Manchester United. Ele será a segunda contratação dessa janela, já que Daniel James, o jovem ponta que estava no Swansea.

A chegada de Wan-Bissaka é vista como importante e aponta mais forte o caminho que Ole Gunnar Solskjaer pretende percorrer com o United. Já tendo dispensado alguns jogadores veteranos do elenco, Solskjaer começa uma renovação na equipe e investe em jovens jogadores, que combinem velocidade e técnica.

Na última temporada, a primeira de Wan-Bissaka no time profissional, ele venceu os prêmios de melhor jogador jovem e melhor atleta da temporada dentro do clube e mostrou que seu futuro é muito promissor.