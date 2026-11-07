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Muhammad Zaki
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Manchester United esfria interesse por Eddie Howe, enquanto um técnico da Bundesliga surge de surpresa como candidato inesperado para substituir Michael Carrick

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A busca do Manchester United por um treinador ganhou um novo capítulo, com dirigentes do clube voltando, segundo relatos, sua atenção para a Bundesliga em busca de um possível sucessor de Michael Carrick. Embora Eddie Howe já tenha sido considerado um dos principais candidatos ao cargo em Old Trafford, a cúpula liderada pela INEOS estaria agora avaliando opções menos convencionais na Alemanha.

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Surgem dúvidas sobre Howe em meio a rumores envolvendo Hoeness

Carrick segue sob intensa pressão após um início desastroso na temporada nacional. O atual técnico do Manchester United manteve o cargo após reuniões de crise provocadas pela pesada derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, embora uma virada oportuna contra a Roma na Champions League tenha aliviado a pressão por um breve período.

Vários técnicos de renome foram apontados como possíveis substitutos, entre eles Antonio Conte, Julian Nagelsmann e o ex-técnico do Newcastle Eddie Howe. No entanto, segundo o The Independent, a diretoria do clube não está convencida por Howe e voltou sua atenção para Sebastian Hoeness, técnico do Stuttgart muito bem avaliado.

Manchester United quer solução definitiva

A diretoria do Manchester United quer romper um ciclo recorrente em Old Trafford. Caso decida demitir Carrick, o diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor-executivo Omar Berrada estão determinados a contratar um técnico em definitivo, em vez de recorrer a outra solução interina, segundo a Sky Sports.

As nomeações de curto prazo têm sido recorrentes em Manchester, com Ole Gunnar Solskjaer e Ralf Rangnick já tendo assumido o comando para preencher lacunas. O próprio Carrick foi interino durante a segunda metade da temporada anterior antes de assumir o cargo. Uma investida por Hoeness seguiria a estratégia mais ampla do clube e repetiria a aposta feita em Ruben Amorim: buscar um técnico em ascensão que conseguiu reerguer uma equipe em dificuldades.

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A ascensão de Hoeness e a luta de Carrick para permanecer no cargo

A reputação de Hoeness como técnico cresceu rapidamente na Alemanha nos últimos anos. Desde que assumiu o Stuttgart, então ameaçado de rebaixamento, em 2023, o treinador de 44 anos comandou uma recuperação notável, com classificações para a Champions League e um título da Copa da Alemanha.

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Enquanto a INEOS avalia suas opções de longo prazo, Carrick luta para manter o cargo e acredita que a recente vitória na competição europeia pode servir de impulso. “Foi uma noite fantástica, por si só”, explicou Carrick após a vitória sobre a Roma. “Foi uma boa noite para todos nós, mas ainda não conquistamos nada. É um momento que precisamos aproveitar para seguir em frente.”

Carrick também destacou os bons momentos contra o Chelsea como prova de que há progresso. “Quando você revê o jogo, o primeiro tempo não foi tão ruim”, acrescentou. “Estamos mostrando sinais de melhora, sem dúvida, e precisamos levar isso adiante.”

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Teste decisivo contra o Aston Villa se aproxima

O Manchester United volta a jogar pela Premier League no domingo, contra o Aston Villa, em uma partida que pode definir o futuro de Carrick. Um resultado positivo daria ao técnico um tempo precioso e uma base para aproveitar o embalo da vitória na competição europeia. Por outro lado, outra derrota no campeonato nacional poderia levar a diretoria a agir e, possivelmente, acelerar a busca por Hoeness para iniciar uma nova era em Old Trafford.

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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