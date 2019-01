Manchester United entra na disputa com Livepool e Real Madrid por Éder Militão

Defensor brasileiro tem feito uma temporada notável pelo Porto e deve trocar de liga na próxima temporada

O Manchester United deve entrar na briga com Liverpool e Real Madrid para tentar a contratação do brasileiro Éder Militão, que atualmente joga no Porto. Militão se tornou um dos prinipais zagueiros da liga portuguesa atuando pelos Dragões e dificilmente continuará no país luso na próxima temporada, destaca o jornal The Sun.

A publicação ainda lembra que o United poderia ter contratado o zagueiro diretamente do São Paulo no meio de 2018 por apenas 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões), mas José Mourinho não estava interessado no atleta.

Hoje, de acordo com o Transfermarkt, o passe do brasileiro está avaliado em cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões), mas levando em conta o inflacionado mercado inglês, dificilmente os portugueses liberem o atleta por esse preço. Militão tem contrato até 2023 com os Dragões.

(Foto: Divulgação/Porto)

Éder se destacou jogando pelo profissional do São Paulo na lateral-direita e foi fundamental para a boa campanha do primeiro turno do Tricolor em 2018. Entretanto, o jovem de 20 anos é formado como zagueiro central e tem jogado assim na Europa.

A defesa é o maior problema do Manchester United atualmente. Mesmo sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer e com a crescente forma de Victor Lindelöf, a equipe vem dando algum trabalho no setor e deve tentar pelo menos uma contratação em janeiro. O plano é que Militão chegue à Inglaterra apenas para a próxima temporada.