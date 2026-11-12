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Manchester United e Manchester City monitoram o defensor do Chelsea Malo Gusto, enquanto o clube do oeste de Londres fixa o preço do lateral-direito, que perdeu espaço, em 75 milhões de libras. O francês de 23 anos passou a ficar atrás de Josh Acheampong na hierarquia do Stamford Bridge desde que o técnico Xabi Alonso assumiu o comando.

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Rivais monitoram lateral francês afastado

Segundo a talkSPORT, os dois gigantes do noroeste acompanham Gusto de perto após a redução de suas oportunidades no time principal sob o comando do novo técnico espanhol do Chelsea. Embora o capitão Reece James continue afastado por lesão, o ex-defensor do Lyon não começa uma partida da Premier League como titular desde 12 de setembro. Em seu lugar, Acheampong, formado nas categorias de base, tem sido cada vez mais escolhido para o lado direito da defesa.

Poucos minutos em campo alimentam especulações sobre saída

Contratado do Lyon, clube francês de sua infância, por cerca de 26 milhões de libras em 2023, o lateral ofensivo vinha sendo presença frequente em campo na capital, com 144 partidas e três gols em todas as competições. Nesta temporada, porém, foi titular em apenas três de suas sete atuações na primeira divisão.

Além dos minutos esporádicos na liga, o defensor foi titular nos três jogos de sua equipe pela Copa da Liga Inglesa antes da eliminação nos pênaltis para o Liverpool, na quarta rodada. A redução de seu espaço chamou a atenção de rivais nacionais. O Manchester City já havia sondado uma possível transferência no verão, na esperança de reunir o jogador ao ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca.

Questão financeira complica investida do Manchester City

Embora a diretoria do Manchester City continue interessada no perfil do jogador, a emissora observa que a capacidade do clube de financiar uma negociação de 75 milhões de libras é dificultada por processos regulatórios em andamento fora de campo. A equipe de Maresca ainda aguarda o resultado final de seu recurso após ter sido considerada culpada de 114 violações das regras financeiras da Premier League.

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Uma comissão independente concluiu que o clube inflou artificialmente sua receita em 900 milhões de libras por meio de contratos de fachada ao longo de nove anos, entre 2009 e 2018. Com uma audiência decisiva para definir as sanções ainda pendente e o resultado de sua contestação judicial por confirmar, qualquer investida por uma contratação de alto valor na próxima janela está longe de ser simples.

Mudança de técnico traz incerteza sobre investida em janeiro

Enquanto isso, o Manchester United vive um momento decisivo em Old Trafford após chegar a um acordo de princípio com o técnico dos Estados Unidos Mauricio Pochettino para substituir Michael Carrick. Diante da iminente troca no comando técnico e da batalha judicial em curso do City, ainda não está claro se algum dos interessados fará uma proposta oficial quando a janela de janeiro abrir. Ainda assim, a situação de Gusto será acompanhada de perto caso ele continue sem espaço.