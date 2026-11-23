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O Manchester United foi avisado de que terá de superar o recorde mundial de 68 milhões de libras pagos por um lateral-esquerdo para tirar Lewis Hall do Newcastle United. Embora continue determinado a reforçar a defesa após não conseguir fazê-lo no verão, o clube de Old Trafford já sabe que a diretoria do Newcastle não deixará seu lateral sair por pouco.

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United enfrenta obstáculo financeiro

Segundo o TEAMtalk, o United avalia uma investida ambiciosa por Hall, apesar de o defensor do Newcastle ter assinado um novo contrato no verão passado . Os responsáveis pelas contratações do clube de Old Trafford querem retomar o interesse depois de não conseguirem contratar Hall, Alejandro Balde e Rayan Ait-Nouri na busca anterior por um lateral-esquerdo de origem. No entanto, uma nova investida exigirá um gasto sem precedentes para superar os 68 milhões de libras que o Bayern de Munique pagou por Lucas Hernandez.

Ex-diretor executivo prevê valor recorde

A rápida ascensão de Hall convenceu Keith Wyness, ex-diretor executivo de um clube da Premier League, de que apenas uma proposta histórica levará o Newcastle a vendê-lo.

Em entrevista ao Football Insider, Wyness disse: "Bem, o recorde para alguém nessa posição é de pouco mais de 60 milhões de libras. Então, 100 milhões de libras talvez seja um exagero. Não há dúvida de que ele é talentoso. E os torcedores do Newcastle vão dizer que ele vem jogando muito bem há bastante tempo e que realmente dá todos os sinais de ser um grande talento.

"Acho que o valor pode chegar a 80 milhões de libras. E isso é apenas por causa da posição em que ele joga. Por outro lado, jogadores de todas as posições estão se tornando cada vez mais cobiçados. Ele também está na idade perfeita."

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Newcastle descarta saída em janeiro

À parte uma breve queda de rendimento contra o Arsenal, as atuações recentes de Hall pela Inglaterra e pelo clube reforçaram a determinação do Newcastle de não deixá-lo sair em janeiro.

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Ao explicar a posição do clube na reportagem, Graeme Bailey escreveu: "A posição do Newcastle é inequívoca. O clube não tem intenção de permitir que Hall saia no meio da temporada e insiste que o defensor não está à venda.

"De fato, fontes indicam que o Newcastle não estipulou oficialmente um preço para o lateral, tamanha é a importância dele para os planos do técnico Matthias Jaissle e para as ambições do clube a longo prazo.

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"No entanto, admite-se que, em tese, seria necessária uma transferência por valor recorde mundial para um lateral-esquerdo até mesmo para começar a considerar sua saída.

"Isso significaria uma quantia próxima de 70 milhões de libras, o que mostra o quanto o Newcastle valoriza o jovem ex-Chelsea."

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Disputa pela contratação deve ficar para o verão

Como o Newcastle se recusa a considerar propostas no meio da temporada, o United terá de buscar outras opções em janeiro ou esperar até o próximo verão para testar a determinação do clube. Hall continuará sendo peça central nos planos de Matthias Jaissle enquanto busca manter o bom momento pelo clube e pela seleção. Se o United voltar com uma proposta recorde em 2027, o Newcastle terá o controle das negociações.